Chứng khoán hôm nay (14/5): Thanh khoản vẫn giảm, VN-Index tiếp tục đi ngang

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (14/5) vẫn chưa có tín hiệu mới. Chỉ số VN-Index tiếp tục giằng co và gần như đi ngang trong phiên hôm nay. Thanh khoản cũng vậy, duy trì đà giảm, trong khi đó, khối ngoại vẫn bán ròng tương đối lớn.

VN-Index vẫn đi ngang

Thị trường chứng khoán hôm nay duy trì xu thế giằng co. Mặc dù chỉ số VN-Index có tăng nhưng gần như đi ngang vì chỉ tăng nhẹ. Sắc xanh có nhỉnh hơn, nhưng dòng tiền yếu và nhóm cổ phiếu trụ không dẫn dắt khiến chỉ số không bật tăng mạnh.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index tăng nhẹ +3,10 điểm, dừng lại ở mức 1.243,28 điểm. Độ rộng của thị trường có nhỉnh hơn về phía bên mua. Thống kê trên HOSE, thị trường hôm nay có 226 mã tăng, 79 mã tham chiếu, trong khi có 201 mã giảm. Về nhóm ngành, độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 11/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành bán lẻ và du lịch, giải trí dẫn đầu đà tăng.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 14/5/2024.

Các cổ phiếu lớn đã gây áp lực cho VN-Index phiên này có: VIC (+1), HVN (+0,18), MWG (+0,66), VPB (+0,59), BCM (+0,58)… Chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu lớn đã hỗ trợ cho thị trường gồm: BID (-0,69), VCB (-0,54), TCB (-0,42), PLX (-0,26), VJC (-0,23)…

Nhóm VN30 cũng diễn biến tương tự và đóng cửa ở sắc xanh. Theo đó, chỉ số VN30-Index đóng cửa tăng nhẹ +4,78 điểm, đạt 1.277,31 điểm. Rổ VN30 khá cân bằng khi có 13 mã tăng, 6 mã tăng giá và cũng có tới 11 mã giảm.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính đóng cửa cùng chiều và đều tăng nhẹ trong phiên hôm nay. Theo đó, chỉ số HNX-Index tăng +0,59 điểm, đóng cửa tại 236,95 điểm; trong khi đó, chỉ số UPCoM-Index tăng +0,14 điểm, đạt 91,62 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục giảm và về mức thấp. Tính riêng trên HOSE, tổng giá trị giao dịch đạt mức 15.568 tỷ đồng, trong đó, giá trị khớp lệnh đạt 13.086 tỷ đồng, giảm -11,09% so với phiên trước.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng khá lớn và bán ròng trên cả 2 sàn niêm yết. Theo đó, tính trên HOSE, khối ngoại bán ròng -798,12 tỷ đồng, trong đó, lực bán tập trung vào các mã gồm: VHM (-147,81 tỷ đồng), VPB (-100,41 tỷ đồng), HPG (-94,00 tỷ đồng), MSN (-77,14 tỷ đồng ), KBC (-60,45 tỷ đồng)… Khối ngoại cũng bán ròng trên sàn HNX với giá trị -11,14 tỷ đồng.

Tiền đang tạo lo âu?

Thị trường chứng khoán hôm nay diễn biến không ngoài dự báo. Thị trường vẫn ở xu thế giằng co, tích lũy. Chỉ số VN-Index có tăng so với các phiên trước nhưng mức tăng không đáng kể. VN-Index đóng cửa xanh điểm nhưng vẫn còn lỡ nhịp với mốc 1.250 điểm.

Nỗ lực bứt tốc của VN-Index để tăng mạnh hơn vẫn chưa được ủng hộ khi nhóm cổ phiếu dẫn dắt không ủng hộ, hoặc một số mã lớn tăng điểm nhưng cũng chưa tạo được sự dẫn dắt. Do vậy, chỉ số tuy tăng nhẹ hôm nay, nhưng xu thế giằng co, đi ngang vẫn chủ đạo. Đây cũng là phiên thứ 6 liên tiếp thị trường giằng co.

VN-Index đóng cửa tăng nhẹ, nhưng chưa thoát khỏi xu thế giằng co. Ảnh minh họa.

Nhìn một cách khách quan, thị trường cứ tăng còn hơn điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, nếu tình trạng giằng co này kéo dài thì rất có thể tác động tâm lý tới dòng tiền đầu cơ. Điều đáng lo hơn là thanh khoản đang ngày càng co hẹp. Nếu lực cầu tiền vào không tốt, tâm lý rất dễ bị tác động và bán khi có tin xấu bất ngờ.

Thị trường chứng khoán không hẳn là không thể tăng mạnh hơn nữa để lấy lại mốc 1.250 điểm. Khả năng đó hiện tại là hiện hữu, thậm chí có tiến tới mốc mới nhưng phải trong điều kiện là dòng tiền phải tốt lên.

Thị trường cần thêm những tín hiệu cụ thể hơn để xác định xu hướng ngắn hạn. Ngưỡng kháng cự 1.250 điểm vẫn là mục tiêu mà VN-Index hướng tới và vượt qua. Tuy vậy, thị trường vẫn có thể tăng nhưng đi kèm với đó phải có sự ủng hộ của thanh khoản./.