Chứng khoán hôm nay (15/9): Thị trường giằng co, VN-Index hồi nhẹ cuối phiên

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (15/9) diễn biến giằng co là chính, nhưng lực bắt đáy nhẹ giúp chỉ số VN-Index có một phiên hồi nhẹ. Thanh khoản hôm nay giảm khá mạnh cho thấy dòng tiền vẫn còn thận trọng, bên bán đã giảm lực và bên mua vẫn chưa mạnh dạn bắt đáy.

VN-Index hồi nhẹ cuối phiên

Thị trường chứng khoán hôm nay giao dịch giằng co vì sự thận trọng của nhà đầu tư vẫn hiện hữu sau 2 phiên điều chỉnh. Áp lực bán không lớn như những phiên trước, bên mua có bắt đáy nhưng cũng chưa đủ mạnh khiến thị trường giằng co.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index tăng +3,55 điểm, đạt 1.227,36 điểm. Độ rộng của thị trường hôm nay khá cân bằng và có nghiêng nhẹ về bên mua. Toàn sàn HOSE hôm nay có 253 mã tăng, trong khi có 67 mã tham chiếu và 247 mã giảm. Về nhóm ngành cũng cân bằng hơn với 7/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành tiện ích dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành công nghệ thông tin, hóa chất…

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 15/9/2023.

Các mã cổ phiếu hỗ trợ chỉ số VN-Index hôm nay có: GAS (+1,79), VHM (+1,69), VCB (+0,99), GVR (+0,62), FPT (+0,52)… Ngược lại, các mã tác động gây áp lực lên chỉ số gồm: VIC (-1,75), CTG (-0,54), MWG (-0,5), BCM (-0,33), SAB (-0,33)…

Chỉ số VN30 cũng diễn biến tương tự khi giằng co và hồi nhẹ cuối phiên. Theo đó, chỉ số VN30-Index đóng cửa tăng +4,75 điểm, đạt 1.238,81 điểm. Rổ VN30 sắc xanh chiếm ưu thế với 17 mã tăng, trong khi có 2 mã đứng giá và 11 mã giảm.

Trên sàn Hà Nội, các chỉ số cũng cho thấy sự giằng co. Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, chỉ số HNX-Index tăng +0,9 điểm, đạt 252,76 điểm; trong khi đó, UPCoM-Index tăng nhẹ +0,11 điểm, đạt 93,76 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường hôm nay giảm so với phiên kế trước. Theo đó, tính riêng trên sàn HOSE, tổng giá trị giao dịch đạt mức 21.679 tỷ đồng, trong đó, giá trị khớp lệnh đạt 20.247 tỷ đồng, giảm -19,8% so với phiên trước.

Khối ngoại hôm nay mua ròng trở lại nhưng trái chiều trên hai sàn niêm yết. Cụ thể, khối ngoại mua ròng +123,48 tỷ đồng trên sàn HOSE, trong đó, lực mua tập trung vào các mã, gồm: VHM (223,38 tỷ đồng), VIX (159,08 tỷ đồng), PDR (123,61 tỷ đồng). Trong khi đó, khối ngoại lại quay ra bán ròng trên sàn HNX với giá trị -36,43 tỷ đồng.

Bắt đáy còn e dè

Thị trường chứng khoán hôm nay cơ bản là giằng co, nếu không có giao dịch tái cơ cấu của các quỹ ETF. Lực mua vào của các quỹ này và hướng vào các mã vốn hóa lớn trong phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa đã giúp chỉ số hồi trở lại.

Thanh khoản thị trường hôm nay cũng nhờ vào các quỹ ETF và đã gia tăng cuối phiên. Mức giảm của thanh khoản hôm nay chủ yếu là do nhà đầu tư còn thận trọng, nhưng với hơn 20 nghìn tỷ đồng giao dịch khớp lệnh cũng không phải là tín hiệu xấu.

Dòng tiền vẫn còn thận trọng trong phiên cuối tuần. Ảnh: Duy Dũng.

Thị trường hôm nay cũng đã xuất hiện một số đợt mua bắt đáy, nhưng bên mua còn e dè nên không đủ sức thay đổi mặt bằng giá chung. Nếu hôm nay không có sự hỗ trợ của nhóm VN30 thì có thể sẽ vẫn không có một phiên xanh. Thị trường vẫn trông đợi vào dòng tiền bắt đáy mạnh mẽ hơn. Đây cũng là yếu tố sẽ quyết định cho xu hướng của điểm số trong tuần giao dịch mới.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số VN-Index chưa có nhiều thay đổi so với phiên trước, song trong bối cảnh thị trường điều chỉnh, phiên xanh trong đợt tái cơ cấu danh mục đã là điều đáng để an ủi. Thị trường chưa thể khẳng định được xu thế trong ngắn hạn vì phải chờ dòng tiền bắt đáy có mạnh hay không. Do vậy, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới khi thị trường vẫn chưa xác nhận xu hướng rõ ràng./.