Chứng khoán hôm nay (19/2): Thanh khoản ủng hộ, VN-Index hướng về mốc mới trong ngày Vía Thần Tài

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (19/2) tiếp tục diễn biến tích cực. Thanh khoản ủng hộ khi lấy lại mốc “tỷ đô” đã giúp VN-Index bật tăng tốt nhất là từ phiên chiều. Chỉ số VN-Index có cơ hội hướng tới mốc kháng cự mới khi dòng tiền đang cho thấy sự tích cực hơn.

VN-Index bật tăng phiên chiều

Thị trường chứng khoán hôm nay duy trì sắc xanh trong phiên sáng, nhưng bật tăng mạnh trong phiên chiều. Thanh khoản ủng hộ đã tạo động lực cho thị trường hồi phục rõ ràng hơn ngay từ đầu phiên chiều. Khối ngoại cũng mua ròng trở lại củng cố thêm tâm lý tích cực được lan tỏa.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index tăng mạnh +15,27 điểm, đạt 1.224,97 điểm. Độ rộng của thị trường nghiêng về bên mua. Thống kê trên HOSE, thị trường có 298 mã tăng, 52 mã tham chiếu và 217 mã giảm. Về nhóm ngành, độ rộng của thị trường cũng nghiêng về phía tích cực với 13/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành bất động sản dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành tiện ích, dầu khí…

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên giao dịch ngày 19/2/2024.

Các cổ phiếu lớn đã hỗ trợ cho VN-Index phiên này có: VHM (+3,22), VIC (+3,04), GAS (+1,56), BID (+1,05), VNM (+0,99)... Chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu lớn đã gây áp lực cho thị trường gồm: LGC (-0,16), LPB (-0,15), PNJ (-0,14), SSB (-0,12), VPB (-0,1)…

Nhóm VN30 cũng diễn biến tương tự. Chỉ số VN30-Index duy trì sắc xanh toàn phiên và bật tăng tốt phiên chiều, rồi đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày tại 1.240,2 điểm, tăng +15,66 điểm. Rổ VN30 sắc xanh chiếm ưu thế với 21 mã tăng và 9 mã giảm.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số chính diễn biến giằng co nhưng đều đóng cửa trong giá xanh. Theo đó, chỉ số HNX-Index tăng +0,33 điểm, đóng cửa tại 233,37 điểm; còn chỉ số UPCoM-Index tăng +0,39 điểm, đạt 90,45 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán hôm nay bật tăng mạnh. Tính riêng trên HOSE, tổng giá trị giao dịch đạt mức 24.754 tỷ đồng, trong đó giá trị khớp lệnh đạt 22.875 tỷ đồng, tăng 30,68% so với phiên trước.

Khối ngoại quay trở lại mua ròng trên toàn thị trường song trái chiều trên 2 sàn niêm yết. Theo đó, khối ngoại mua ròng +137,78 tỷ đồng trên sàn HOSE, trong đó, lực mua tập trung vào một số mã gồm: VHM (+194,34 tỷ đồng), VRE (+116,11 tỷ đồng), VIC (+111,18 tỷ đồng)… Trong khi đó, khối ngoại bán ròng trên sàn HNX với giá trị -5,28 tỷ đồng.

Tín hiệu khả quan từ dòng tiền

Thị trường chứng khoán hôm nay diễn biến khá bất ngờ. Hôm qua, nhiều nhận định đều kỳ vọng hôm nay sẽ có một phiên tăng, nhưng VN-Index bật tăng hơn 15 điểm là biên độ mà không nhiều người nghĩ tới.

Độ rộng của thị trường hôm nay tương đối tốt, nhưng góp công lớn vào đà tăng của chỉ số chung đến từ nhóm bluechips. Các cổ phiếu họ “Vin” đóng công đầu hôm nay khi VIC và VRE tăng kịch trần, còn VHM cũng tăng tới +6,7%. Bên cạnh đó, một số mã trụ khác như GAS, VNM, VHM đều tăng đã tạo hiệu ứng lan tỏa sang nhiều mã khác trong rổ VN30 cùng tăng.

Thanh khoản bật tăng mạnh hỗ trợ chỉ số VN-Index bật tăng. Ảnh: Minh họa.

Điểm nhấn quan trọng hơn trong phiên hôm nay chính là dòng tiền rất tích cực. Dòng tiền sau kỳ nghỉ Tết đang cho thấy nhiều tín hiệu khả quan khi giá trị giao dịch khớp lệnh sàn HOSE tăng lại gần 31% so với phiên trước, lên ngưỡng cao nhất kể từ ngày 8/1. Tính chung trên cả 3 sàn, hôm nay thanh khoản đã vượt “tỷ đô”. Tính riêng trên HOSE, nếu trước Tết chỉ xoay quanh mốc 15 nghìn tỷ đồng/phiên thì phiên hôm nay là một sự bứt phá. Điều này có thể là do dòng tiền đứng ngoài quan sát sau thời gian do dự đã nhập cuộc. Nếu thị trường giữ được nhịp thanh khoản như phiên hôm nay thì cơ hội cho trung, dài hạn sẽ hiện rõ hơn.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số VN-Index tiếp tục vượt qua vùng 1.213 - 1.215 điểm với các chỉ báo kỹ thuật ở trạng thái tích cực. Chỉ số VN-Index có thể tiếp nối đà tăng hướng đến vùng 1.227 - 1.229 điểm trong ngắn hạn. Nếu thanh khoản ủng hộ thì VN-Index cũng có thể lên ngưỡng 1.250 điểm. Tuy vậy, rung lắc cũng có thể xuất hiện khi chỉ số tiếp cận vùng kháng cự trên./.