Chứng khoán hôm nay (26/5): VN-Index vẫn giằng co rồi đóng cửa “đỏ nhẹ”

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (26/5) tiếp tục diễn biến giằng co trong biên độ hẹp. Chỉ số VN-Index đóng cửa giảm nhẹ, tuy nhiên hôm nay là phiên “đỏ vỏ, xanh lòng” khi sắc xanh chiếm ưu thế. Thanh khoản tiếp tục giảm và khối ngoại vẫn bán ròng.

VN-Index giảm nhẹ dù độ rộng khá tốt

Thị trường chứng khoán hôm nay vẫn trong trạng thái giằng co và biến động trong biên độ rất hẹp. Mặc dù sắc xanh vẫn chiếm ưu thế nhưng nhiều mã trụ đuối sức cuối phiên khiến chỉ số đóng cửa trong sắc đỏ. Trong khi đó, thanh khoản hôm nay giảm khá mạnh và khối ngoại vẫn bán ròng với giá trị tương đối lớn.

Kết phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index đóng cửa -0,87 điểm, dừng lại ở 1.063,76 điểm. Tuy nhiên, độ rộng thị trường đã tích cực hơn khi sắc xanh chiếm ưu thế. Theo đó, trên HOSE hôm nay có tới 227 mã tăng, trong khi đó 72 mã tham chiếu và 146 mã giảm. Về nhóm ngành cũng khá tích cực, khi hôm nay có 11/19 ngành tăng điểm, trong đó hóa chất dẫn đầu đà tăng.

Diễn biến chỉ số VN-Index ngày 26/5/2023. Nguồn: TVSI.

Các mã cổ phiếu hỗ trợ chỉ số VN-Index hôm nay có: GVR (+0,45), CTG (+0,24), GEX (+0,14), PGV (+0,11), HVN (+0,11)… Ngược lại các mã tác động lên đà giảm của chỉ số gồm: VCB (-1,42), VIC (-0,57), GAS (-0,48), BID (-0,44), SAB (-0,4)…

Chỉ số VN30 cũng diễn biến giằng co và đóng cửa giảm. Mức giảm của chỉ số VN30 có phần lớn hơn, giảm -1,34 điểm, dừng lại ở mức 1.060,81 điểm. Rổ VN30 có 12 mã giảm, 11 mã tăng và 7 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính diễn biến trái chiều nhau. Theo đó, chỉ số HNX-Index tăng nhẹ +0,08 điểm, đạt 217,64 điểm; trong khi chỉ số UPCoM-Index giảm nhẹ -0,13 điểm, đạt 80,58 điểm.

Tổng thanh khoản toàn thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục giảm và mức giảm khá mạnh. Theo đó, tổng giá trị giao dịch sàn HOSE đạt mức 10.889 tỷ đồng, riêng giá trị khớp lệnh đạt 9.425 tỷ đồng.

Khối ngoại vẫn duy trì bán ròng với giá trị bán tương đối lớn. Theo đó, khối ngoại đã bán ròng -332,06 tỷ đồng trên sàn HOSE, trong đó, áp lực bán tập trung vào một số mã như VHM (-103,06 tỷ đồng), VND (-58,3 tỷ đồng), HSG (-47,58 tỷ đồng). Khối ngoại bán ròng trên sàn HNX với giá trị -0,77 tỷ đồng.

Tiền vào nhóm đầu cơ, mã trụ lại “đuối lực”

Thị trường chứng khoán hôm nay không có nhiều thay đổi về mặt kỹ thuật và điểm số. VN-Index gần như không thay đổi so với phiên hôm qua khi đóng cửa giảm không đáng kể và biên độ dao động cả phiên chỉ hơn 3,5 điểm. Nhìn tổng quan, thị trường hôm nay không quá xấu, chỉ số giằng co chủ yếu là do các cổ phiếu trụ vẫn “đì đẹt”, kìm hãm nỗ lực tăng của nhóm vừa và nhỏ, cũng như nhóm đầu cơ.

Thống kê cho thấy, nhóm vốn hóa lớn vẫn sức ì rất lớn, làm chỉ số như bị “đèo chì”. Chỉ số hôm này chịu sức ép từ VCB, VIC, GAS, BID… Trong khi đó, dòng tiền vẫn hướng sự chú ý đến nhóm cổ phiếu quy mô vừa và nhỏ; đồng thời, nhiều cổ phiếu nhóm bất động sản tầm trung cùng nhóm điện, phân bón… cũng cho thấy sự tích cực.

Các mã trụ vẫn tạo sức ép khiến VN-Index giảm điểm. Ảnh: Minh họa.

Thị trường vẫn đang trong giai đoạn rất khó để kiếm lời ngắn hạn và xu thế cũng chưa rõ ràng. Dòng tiền vẫn luân phiên, nhưng rõ ràng đang thiếu động lực đủ mạnh. Thị trường không quá xấu nhưng nhà đầu tư vẫn thận trọng cả về vĩ mô quốc tế lẫn trong nước. Khả năng FED dừng tăng lãi suất đang ngày càng mong mạnh hơn, trong khi đó, việc giảm lãi suất điều hành trong nước cần thêm thời gian mới có thể ngấm vào thực tiễn đời sống kinh tế.

Các khuyến nghị vẫn nghiêng theo hướng thận trọng với giao dịch ngắn hạn, nhưng bối cảnh này là cơ hội cho trung, dài hạn. Nhà đầu tư vẫn cứ nên “tà tà” chọn lựa các mã bluechips có chỉ số cơ bản tốt và triển vọng tăng trưởng tích cực trong tương quan chung.

Theo SSI Research, trên đồ thị, chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) giảm nhẹ nhưng vẫn thể hiện mức trung tính. Từ góc nhìn kỹ thuật, cho thấy chỉ số có khả năng nối dài chuỗi đi ngang trong biên độ hẹp 1.054 - 1.076 điểm ở những phiên kế tiếp.

“Xu hướng tích lũy và dòng tiền luân chuyển nhanh ở nhóm vốn hóa trung bình thấp khiến rủi ro tăng cao với các giao dịch lướt sóng ngắn hạn. Trong lúc chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư với mức độ chấp nhận rủi ro thấp có thể đứng ngoài, hoặc tham gia có chọn lọc với tỷ trọng thấp nếu khẩu vị rủi ro cao hơn” - Chuyên gia SSI Research cho hay./.