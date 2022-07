Chứng khoán hôm nay (8/7): VN-Index có thêm phiên hồi nhẹ, vùng đáy được củng cố

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (8/7) tiếp tục đà hồi phục và củng cố thêm vùng đáy vừa lấy lại phiên trước. Mặc dù độ rộng của thị trường lớn giúp màu xanh lấn lướt, nhưng mức tăng của các cổ phiếu lại không lớn nên VN-Index cũng chỉ tăng nhẹ. Thanh khoản có cải thiện, song khối ngoại lại quay đầu bán ròng.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua, VN-Index tăng nhẹ

Thị trường chứng khoán hôm nay diễn biến khá bình lặng. Đóng cửa phiên màu xanh lấn lướt, nhưng chỉ số lại không tăng được nhiều, bởi lực tăng mạnh đến từ các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu ngân hàng giảm điểm cũng góp phần thu hẹp đà tăng cho các chỉ số trên sàn HOSE.

Theo số liệu từ MBS, dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index tăng +4,83 điểm (+0,41%) lên 1.171,31 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua, khi toàn sàn HOSE có 325 mã tăng, 130 mã giảm và 62 mã đứng giá.

Diễn biến chỉ số VN-Index. Nguồn: MBS.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng giảm điểm khiến chỉ số VN30 chỉ tăng nhẹ +2,31 điểm (+0,19%) đạt 1.231,54 điểm. Ở rổ VN30 có 12 cổ phiếu tăng, trong khi cũng có 14 cổ phiếu giảm và 4 mã đứng giá. Nhóm midcap và smallcap đều có mức tăng mạnh hơn khi dòng tiền dồn mua nhiều, lần lượt +1,73% và +2,4%.

Các cổ phiếu lớn hỗ trợ chỉ số VN-Index phiên này là: HPG (+3,22%), GAS (+1,59%), MSN (+1,84%), GVR (+2,17%), HVN (+4,47%), … đã bù đắp áp lực giảm giá ở các cổ phiếu khác như: VCB (-1,99%), BID (-3,58%), CTG (-1,52%), VPB (-1,04%), TCB (-0,66%), …

Trên sàn Hà Nội, diễn biến cũng tương tự giúp hai chỉ số chính tăng điểm. Theo đó, HNX-Index tăng +5,94 điểm (+2,18%) lên 277,8 điểm. Toàn sàn HNX có 144 mã tăng, 44 mã giảm và 52 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng +0,58 điểm (+0,67%) lên 86,96 điểm, với 252 mã tăng, 109 mã giảm và 77 mã đứng giá.

Khối ngoại quay lại bán ròng 426,31 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực bán tập trung tại các cổ phiếu như DXG, SSI, VND, VHM, VIC, … Ở chiều ngược lại, VNM, MWG, VIB, MSN, DIG … là những cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên này.

Thanh khoản thị trường cải thiện hơn với tổng giá trị khớp lệnh đạt 10.886 tỷ đồng, tăng 20,4% so với phiên hôm qua. Trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HOSE tăng 20,5% lên mức 9.350 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức 7.760 tỷ đồng ở phiên hôm qua và mức bình quân 10.673 tỷ đồng ở tuần trước. Tổng cộng trên HOSE có 437 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 517 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Giao dịch khối ngoại diễn ra tiêu cực khi mua vào 29 triệu cổ phiếu, trị giá 860 tỷ đồng; trong khi bán ra 49,3 triệu cổ phiếu, trị giá 1.288 tỷ đồng. Như vậy, tổng khối lượng bán ròng ở mức 20,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 427 tỷ đồng.

Riêng trên HOSE, khối ngoại bán ròng trở lại gần 400 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là 19,3 triệu cổ phiếu. Trên sàn HNX, khối ngoại có phiên bán ròng thứ 6 liên tiếp với giá trị ở mức 13,9 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 752.966 cổ phiếu. Tại sàn UPCoM, khối ngoại cũng có phiên bán ròng thứ 6 liên tiếp với giá trị gấp 2,7 lần phiên trước và ở mức 13,5 tỷ đồng.

Dòng tiền đang có sự phân hóa tích cực

Quan sát thị trường chứng khoán hôm nay cho thấy, chỉ số có phần phản ánh chưa hết mức độ tích cực của thị trường. Mặt bằng chung các cổ phiếu tăng tốt hơn nếu nhìn một cách tổng thể. Dòng tiền dù chưa vào mạnh, nhưng sự phân hóa thấy rõ hơn và tiền cũng sẵn sàng gia nhập những mã có kỳ vọng sinh lời tốt. Mặt khác thanh khoản cũng có về còn ngần ngại khi chủ yếu tiền mạnh hơn hẳn trong phiên sáng.

Dòng tiền trên thị trường hôm nay ưu tiên nhóm nhỏ và vừa. Ảnh: Duy Dũng.

Chỉ số VN-Index hôm nay tăng nhẹ chỉ mang tính chất củng cố vùng đáy khi đã tăng liền 2 phiên liên tiếp. Khác với phiên hôm qua, phiên này mức tăng mạnh lại diễn ra ở nhóm cổ phiếu midcap và smallcap. Bên cạnh đó, việc thị trường chỉ có mức tăng nhẹ là do khối ngoại quay lại bán ròng.

Việc thanh khoản thấp đang là tín hiệu cho thấy lực cung đã ở vùng cạn kiệt, do vậy nhà đầu tư có thể túc tắc mua gom cổ phiếu có triển vọng kết quả kinh doanh quý II khả quan.

Theo các chuyên gia của MBS, chỉ số VN-Index có thêm một phiên củng cố vùng đáy sau phiên “vá đáy” hôm qua, phiên này chỉ số chỉ có mức tăng nhẹ nhưng mặt bằng cổ phiếu lại tăng tốt khi nhóm midcap và smallcap có mức phục hồi tốt hơn so với nhóm bluechips, chốt phiên có gần 90 cổ phiếu tăng trần trên toàn thị trường.

Về kỹ thuật, thị trường đang có sự phân hóa tích cực nên nhà đầu tư tập trung vào từng cổ phiếu cụ thể hơn là tham chiếu vào chỉ số chính. Dòng tiền đang có sự luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu: ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản,….bên cạnh nhóm cổ phiếu đã có mức giảm sâu như: dầu khí, thép, năng lượng, … Việc thanh khoản thấp đang là tín hiệu cho thấy lực cung đã ở vùng cạn kiệt, do vậy nhà đầu tư có thể túc tắc mua gom cổ phiếu có triển vọng kết quả kinh doanh quý II khả quan./.