Chứng khoán phái sinh: Điểm số tăng trở lại, thanh khoản thu hẹp đáng kể

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai đóng cửa tăng điểm trở lại trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 20/9. Các hợp đồng tăng điểm ở mức khá tương tự chỉ số cơ sở. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường phái sinh lại giảm khá mạnh về mức sát 200 nghìn đơn vị khi tiến sát phiên đáo hạn.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 20/9, các hợp đồng tương lai đóng cửa tăng điểm khá mạnh. Đà tăng của các hợp đồng được trợ lực từ sức cầu bên mở vị thế mua tăng tốt trong phiên chiều. Đóng cửa phiên giao dịch, các hợp đồng tăng từ +7,8 điểm đến +12,4 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở tăng +9,07 điểm.

Hợp đồng tháng 9 VN30F2309 đóng cửa tại 1.231,6 điểm, tăng +9,6 điểm so với phiên trước. Mức tăng của hợp đồng tháng 9 chỉ nhỉnh hơn chỉ số cơ sở không đáng kể nên khoảng cách chênh lệch âm cũng không thay đổi nhiều. Hiện mức chênh lệch so với chỉ số VN30 của hợp đồng VN30F2309 tương đối cao -4,43 điểm, do kề cận phiên đáo hạn của hợp đồng này.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh thu hẹp đáng kể, tuy nhiên điều này không có gì bất thường vì hợp đồng tháng 9 chỉ còn 1 phiên nữa là đáo hạn. Khối lượng giao dịch của hợp đồng tháng 10 cũng đã tăng dần lên. Tổng khối lượng giao dịch các hợp đồng tương lai đạt 211.375 hợp đồng, trong đó riêng hợp đồng tháng 9 là 195.188 hợp đồng.

Biểu đồ kỹ thuật hợp đồng VN30F2309. Nguồn: SSI Research.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng VN30F2309 sau khi tăng dần hướng lên nhưng đã bị chặn ở 1.235 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật như chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) và đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) thể hiện tín hiệu tích cực nhẹ. Điều này đồng nghĩa, hợp đồng VN30F2309 sẽ vẫn đi theo xu hướng tăng ngắn hạn ở phiên tới, hướng đến vùng 1.240 điểm. Theo đó, chuyên gia của SSI Research khuyến nghị nhà đầu tư mở vị thế Long tại 1.231 điểm, cắt lỗ dưới mức 1.228 điểm và chốt lãi trên vùng 1.239 điểm.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 cũng hồi phục trong phiên, với +9,07 điểm (+0,74%), đóng cửa tại 1.234,57 điểm. Khối lượng giao dịch cũng giảm nhẹ so với phiên trước khi khớp lệnh 192,7 triệu đơn vị. Kiểm định đường trung bình động lũy thừa (EMA 36) tại 1.219 điểm thành công, chỉ số VN30 đã tăng trưởng tích cực trở lại. Theo SSI Research, các chỉ báo kỹ thuật như chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) và chỉ báo xu hướng (ADX) giữ ở vùng trung tính nhưng có tín hiệu tích cực nhẹ. Điều này cho góc nhìn chỉ số VN30 sẽ duy trì đà tăng và hướng đến mục tiêu 1.243 điểm./.