Chứng khoán phái sinh: Thanh khoản các hợp đồng tương lai giảm khá mạnh

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai hồi phục nhẹ trên thị trường chứng khoán phái sinh sau phiên giảm khá mạnh trước đó. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường phái sinh lại giảm khá mạnh, có thể là biên độ dao động nhỏ và cũng sắp đến ngày đáo hạn.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên đầu tuần, có 3 hợp đồng tương lai giữ được sắc xanh khi đóng cửa; trong khi đó, hợp đồng kỳ hạn dài nhất lại giảm nhẹ. Mức tăng của các hợp đồng cũng không lớn, chỉ từ +1,1 điểm đến +5,6 điểm. Mức tăng này có phần nhỉnh hơn so với chỉ số cơ sở, khi chỉ tăng +1,34 điểm.

Hợp đồng tháng hiện tại chứng kiến bên Long chiếm ưu thế vào cuối phiên, tăng +5,4 điểm lúc đóng cửa, đạt 1.525,9 điểm. Vì mức tăng tốt hơn chỉ số cơ sở nên hợp đồng tháng 12 duy trì khoảng cách chênh lệch dương, ghi nhận ở mức +5,1 điểm, trong khi các hợp đồng còn lại vẫn duy trì chênh lệch âm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh sụt giảm khá mạnh so với phiên kế trước. Nguyên nhân có thể là do biên độ dao động của thị trường khá hẹp; đồng thời cũng sắp đến ngày đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 12. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch đạt 115.645 hợp đồng, riêng hợp đồng tháng 12 đạt 113.349 hợp đồng, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 20 phiên.

Trên đồ thị 5 phút của VN30F2112, hợp đồng này đã chinh phục thành công đường xu hướng giảm hình thành từ 10h sáng ngày 10/12/2021, qua đó tạo ra ưu thế cho bên Long trong ngắn hạn. Theo các chuyên gia của SSI Research, nhà giao dịch có thể mở vị thế Long nếu VN30F2112 kiểm lại đường xu hướng giảm và hồi phục trở lại. Trong trường hợp VN30F2112 phá vỡ đường xu hướng kể trên, việc mở vị thế Short nên được ưu tiên.

Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VN30.

Trên thị trường cơ sỏ, VN30-Index chủ yếu giằng co trên tham chiếu trong phiên đầu tuần. Chỉ số thu hẹp biên độ dao động so với các phiên liền trước, đóng cửa tăng nhẹ +0,09%, đạt 1.520,8 điểm. Khối lượng giao dịch giảm nhẹ, đạt 166,2 triệu đơn vị.

Theo SSI Research, để thật sự quay trở lại xu hướng tăng, chỉ số VN30 cần một phiên tăng điểm tốt với khối lượng giao dịch tăng lên vượt đường trung bình 50 ngày. Khi đó, nhà đầu tư đã có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu ở các nhịp điều chỉnh./.