Chương trình doanh nghiệp ưu tiên: Doanh nghiệp được hưởng nhiều lợi ích

Nâng uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp Theo ông Thân Đức Việt - Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10, hiện nay May 10 đang là 1 trong những doanh nghiệp ưu tiên (DNUT) tại Việt Nam và đã được cơ quan hải quan công nhận gần 8 năm. Để duy trì thường xuyên và có tên trong danh sách các DNUT tại Việt Nam thì May 10 phải đáp ứng các yêu cầu như chấp hành tốt các quy định pháp luật; liên tục đổi mới cải tiến hoạt động kinh doanh; áp dụng các biện pháp quản lý hiện đại, kiểm soát nội bộ. Là DNUT, uy tín thương hiệu của May 10 được nâng lên, không chỉ với các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước, mà cả với cả các khách hàng mà chúng tôi đang xuất khẩu vào các thị trường lớn như châu Âu, Nhật Bản. Ngoài ra, với những ưu tiên về thủ tục, thời gian thông quan, thời gian lưu kho, chi phí đều giảm. Từ đó, doanh nghiệp chủ động được kế hoạch sản xuất tốt hơn rất nhiều./.