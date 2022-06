Cổ phiếu ngân hàng: Định giá hấp dẫn và trước mắt là bước ngoặt

(TBTCO) - Dù phải đối mặt với không ít khó khăn, nhưng ngành Ngân hàng có thể sẽ vượt qua rủi ro nhờ kinh tế phục hồi, bộ đệm dự phòng dày dặn và sự kiểm soát chặt chẽ khi giải ngân,... Đặc biệt, đợt điều chỉnh sâu của thị trường vừa qua đã đưa định giá của các cổ phiếu ngân hàng về mức rất hấp dẫn.

Duy trì triển vọng tăng trưởng tín dụng

Theo số liệu từ Công ty Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT), tín dụng hệ thống ngân hàng đã tăng 8% từ đầu năm tính đến 31/5/2022 (5 tháng đầu năm 2021 tăng 5%), cho thấy nhu cầu tín dụng tăng mạnh nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh quay trở lại sau đại dịch.

Trong khi đó, nếu tính đến hết quý I/2022, tín dụng tăng 6% kể từ đầu năm (+16,9% so với cùng kỳ) lên 11.149 nghìn tỷ đồng (quý I/2021 chỉ tăng 2,95% kể từ đầu năm 2021), nhờ vào tăng trưởng từ các ngành nghề sản xuất - kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Đối với tăng trưởng cung tiền (M2), tính đến cuối quý I/2022, M2 cải thiện 3,45% so với đầu năm và tăng 12,3% so với cùng kỳ, song thấp hơn tốc độ tăng 6% của tín dụng hệ thống. Tiền gửi của dân cư tăng trưởng chậm lại, chỉ tăng 3,3% so với đầu năm. Các chuyên gia của VNDIRECT cho rằng, khách hàng cá nhân vẫn đang tìm kiếm các công cụ đầu tư có lợi suất cao hơn như trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản trong bối cảnh lãi suất tiền gửi vẫn ở mức thấp tại thời điểm đó. Đồng thời, chênh lệch tăng trưởng huy động - tín dụng đang nới rộng sẽ phần nào đè nặng lên các ngân hàng có thanh khoản thấp.

Các chuyên gia của VNDIRECT dự báo tăng trưởng tín dụng 2022 sẽ ở mức 14%.

Các chuyên gia này cũng kỳ vọng tăng trưởng tín dụng hệ thống sẽ tiếp tục tăng tốc và đạt ít nhất là 14% trong năm 2022, nhờ: hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi mạnh mẽ; lãi suất cho vay thấp để kích thích nhu cầu vay vốn của người mua nhà; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn.

“Theo quan điểm của chúng tôi, việc Việt Nam đã được bình thường hóa kể từ tháng 10/2021 cùng với các gói hỗ trợ hiện hành của Chính phủ và lãi suất cho vay thấp sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp hồi phục và nhận các khoản vay mới để hoạt động, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Tuy vậy, mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước là ổn định vĩ mô, kiểm soát, không để xảy ra lạm phát và sẽ phải căn cứ vào mức độ tuân thủ của các ngân hàng về độ an toàn vốn để xét cấp hạn mức tín dụng” – chuyên gia của VNDIRECT cho hay.

Cũng theo số liệu từ VNDIRECT, trong quý I/2022, ngân hàng đã đạt tăng trưởng lợi nhuận 29% và lợi nhuận trên vốn (ROE) đạt 22% nhờ vào tăng trưởng tín dụng tốt, thu nhập từ phí khả quan và chi phí tín dụng được kiểm soát tốt. Tuy chất lượng tài sản có phần giảm sút khi tỷ lệ nợ xấu trung bình tăng; song chuyên gia của VNDIRECT cho rằng, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Tính trong quý I/2022, tổng thu nhập lãi thuần (NII) của 15 ngân hàng niêm yết tăng 18% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng cho vay 18,9% và biên lãi thuần (NIM) duy trì ở mức 4,17%. Về mặt chi phí, hệ số chi phí trên thu nhập (CIR) bình quân giảm xuống 33,8% trong quý I/2022 từ mức 36% trong quý I/2021, trong khi chi phí dự phòng chỉ tăng 14,7% so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận ròng các ngân hàng đã tăng 29% so với cùng kỳ trong quý I/2022.

Bước ngoặt đến gần với cổ phiếu ngân hàng

Các chuyên gia của VNDIRECT kỳ vọng nền kinh tế sẽ tăng tốc vào năm 2022 nhờ xuất khẩu tăng trưởng mạnh, nhu cầu phục hồi và được các chính sách tài khóa hỗ trợ. Trong đó, ngành Ngân hàng là lựa chọn đầu tư tiêu biểu trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi sau đại dịch. Mặc dù NIM khó có thể tiếp tục cải thiện do lãi suất huy động cao hơn, các ngân hàng vẫn có thể duy trì tăng trưởng lợi nhuận tốt; cũng như khả năng sinh lời mạnh mẽ ở mức 22% trong năm nay, do tín dụng tăng trưởng ổn định, thu nhập từ phí tăng nhanh và chi phí tín dụng được kiểm soát tốt.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng đang giao dịch ở thị giá hấp dẫn.

Cổ phiếu ngành Ngân hàng đang giao dịch ở mức P/BV (giá/giá trị sổ sách) dự phóng trung bình là 1,46 lần trong năm 2022 - thấp hơn nhiều so với mức P/BV trung bình 3 năm là 2 lần, mặc dù lợi nhuận toàn ngành ước tính vẫn tăng trưởng mạnh mẽ và khả năng sinh lời ROE cao, điều này cho thấy mức định giá rất hấp dẫn đối với ngành.

Ngành Ngân hàng đã phải đối mặt với những khó khăn do lo ngại về lạm phát, NIM thu hẹp và nợ xấu tăng nhanh, sau khi Thông tư 14/2021/TT-NHNN kết thúc. Hơn nữa, tâm lý dè chừng đối với cổ phiếu ngân hàng đã trở nên nghiêm trọng hơn do phản ứng thái quá của nhà đầu tư khi cơ quan quản lý có những động thái quản lý và giám sát chặt chẽ hơn đối với thị trường vốn, cho dù việc này sẽ giúp cải thiện tính minh bạch và bền vững của thị trường trong dài hạn.

Tuy nhiên, các chuyên gia của VNDIRECT cho rằng, những sự kiện nói trên sẽ không đem lại những hệ quả nghiêm trọng và các ngân hàng Việt Nam có thể vượt qua mọi rủi ro về chất lượng tài sản nhờ vào bộ đệm dự phòng lớn và việc kiểm soát chặt chẽ khi giải ngân vào phân khúc bất động sản có rủi ro cao. Mặt khác, đợt bán ồ ạt vừa qua đã đưa định giá của các ngân hàng về mức rất hấp dẫn./.