Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình: Chuyển đổi mạnh mẽ để nắm chắc những cơ hội lớn đang mở ra

(TBTCO) - Tạo đột phá về hiệu quả kinh doanh, gia nhập “câu lạc bộ vốn hóa nghìn tỷ” và chuẩn bị kỹ càng các điều kiện để đưa cổ phiếu chào sàn trong thời gian tới,… giúp Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình tạo ra những dấu ấn mới. Chặng đường trước mắt còn dài và cơ hội thị trường chứng khoán đem lại còn nhiều. Vì vậy, Chứng khoán An Bình đang chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi - chuyển đổi số và cũng là chuyển đổi về con người, về tư duy kinh doanh để thích nghi với xu hướng thời đại và nắm lấy những cánh cửa cơ hội đang mở. Đây là chia sẻ của ông Trương Ngọc Lân - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS), khi trao đổi với phóng viên TBTCVN nhân dịp Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập ABS và Kỷ niệm 25 năm Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam.

Chứng khoán An Bình đón tuổi 15 và sẵn sàng “chuyển đổi để vươn xa”. PV: Ông đánh giá như thế nào về chặng đường xây dựng và phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam? Trong chặng đường đó, thành công và thương hiệu của Chứng khoán An Bình là gì, khi năm nay cũng là năm công ty đón sinh nhật 15 tuổi? Ông Trương Ngọc Lân: Trải qua gần 21 năm hình thành và phát triển, TTCK Việt Nam đang ngày càng chứng tỏ là “phong vũ biểu” của nền kinh tế; là bộ phận quan trọng của kinh tế thị trường, với vai trò là một kênh huy động vốn quan trọng và hiệu quả của nền kinh tế; đồng thời là một cánh cửa hội nhập, liên thông với các thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế. Ông Trương Ngọc Lân - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình. Trong hành trình này, TTCK Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện về cấu trúc, phát triển mạnh mẽ trở thành một thị trường có quy mô đáng kể (so với GDP) trong khu vực, góp phần phát triển hệ thống tài chính quốc gia theo hướng cân bằng, bền vững hơn và trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế: nguồn cung hàng hóa và sản phẩm đa dạng; quy mô vốn hóa, quy mô giao dịch tăng đáng kể, thu hút số lượng lớn nhà đầu tư cả trong nước và quốc tế tham gia thị trường; hệ thống công nghệ thông tin phát triển mạnh; khung pháp lý dần được hoàn thiện, và trở thành kênh hỗ trợ tích cực cho công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, thị trường cũng tồn tại một số hạn chế, ví dụ như quy mô và thanh khoản đã tăng mạnh trong thời gian gần đây song còn nhỏ so với thế giới; tính ổn định chưa cao; nguồn cung hàng hóa chưa phong phú đối với khẩu vị các nhà đầu tư nước ngoài; nguồn nhân lực còn thiếu về số lượng và chất lượng so với tiêu chuẩn quốc tế; cơ sở hạ tầng và phần mềm chưa theo kịp các đặc điểm phát triển của TTCK. Chứng khoán An Bình kỳ vọng trong thời gian tới đây, ngành Chứng khoán sẽ phát triển mạnh mẽ, bùng nổ, sớm đưa TTCK Việt Nam nâng hạng thành thị trường mới nổi, có chất lượng và năng lực cạnh tranh cao mang tầm vóc khu vực và toàn cầu. Gia nhập TTCK từ khá sớm, ABS cũng trải qua những năm tháng thăng trầm cùng thị trường, đặc biệt là trong 5 năm đầu thành lập. Từ năm 2006 đến 2011, ABS lọt top những công ty chứng khoán (CTCK) có quy mô vốn hoạt động lớn nhất thị trường, có quy mô mạng lưới lớn, song cũng phải đưa ra quyết định khó khăn về việc cắt giảm nhân sự và chi phí hoạt động khi đối diện với “cơn bão” khủng hoảng tài chính toàn cầu và suy thái kinh tế năm 2008. Những năm sau đó, ABS tiếp tục phát triển bền vững với tầm nhìn mang mục tiêu cụ thể: xây dựng ABS trở thành một công ty hàng đầu tại thị trường Việt Nam trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ tài chính chứng khoán. Trong vài năm trở lại đây, tôi cho rằng ABS đã tích lũy được nguồn lực để có thể phát triển mạnh mẽ hơn. Năm 2020, ABS đạt lợi nhuận trước thuế tăng hơn 174% so với năm 2019. Qua nửa đầu năm 2021, lợi nhuận trước thuế của ABS tiếp tục tăng mạnh, tăng 696% so với cùng kỳ năm 2020, vượt lợi nhuận cả năm 2020. Trong 9 tháng đầu năm 2021, ABS đã xuất sắc đứng thứ 6 trong Top 10 đơn vị tư vấn trái phiếu doanh nghiệp với khối lượng gần 30.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành. Cùng năm, ABS đã chính thức tăng vốn điều lệ lên hơn 1.000 tỷ đồng. ABS đã và đang vạch ra những hướng chiến lược mới - chiến lược về chuyển đổi toàn diện nhằm vươn cao, vươn xa và thành công hơn trong tương lai. PV: TTCK Việt Nam đã có sự phát triển rất ấn tượng, đặc biệt là trong vài năm trở lại đây. Và dường như Chứng khoán An Bình cũng đã lớn mạnh hơn nhiều, sẵn sàng tham gia sâu rộng hơn, tận dụng lợi thế mà thị trường mang lại khi chính thức gia nhập “Câu lạc bộ Công ty chứng khoán nghìn tỷ”, Công ty dùng nguồn lực này để tập trung cho những hoạt động gì, thưa ông? Ông Trương Ngọc Lân: Vài năm trở lại đây, TTCK đã phát triển rất lớn mạnh, đầu tư chứng khoán đang trở thành một xu hướng. Điều này dẫn đến việc mức độ cạnh tranh của các CTCK cũng lớn hơn bao giờ hết. Có thể thấy, việc tăng vốn của các CTCK cũng trở thành một “cuộc đua”, khi các CTCK đều “ồ ạt” tăng vốn. Để chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi và nâng cao khả năng cạnh tranh với các CTCK thành viên trên thị trường, ABS không thể không gia nhập “cuộc đua” này. Trước những cơ hội mà TTCK đem lại, nguồn lực này sẽ giúp ABS tập trung vào nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh, đầu tư công nghệ hiện đại và phát triển đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, quyết tâm mang lại những giá trị ý nghĩa cho khách hàng và đối tác. Quan trọng hơn, với nguồn lực mới, hoạt động cho vay ký quỹ (margin), tư vấn tài chính doanh nghiệp,… sẽ được chú trọng cải thiện, mở rộng, nâng cao hiệu quả. PV: Những năm gần đây, nhiều CTCK đã lên sàn, còn Chứng khoán An Bình thì sao, thưa ông? Nếu có thì dự định của công ty là gì, khi áp lực lên sàn chắc chắn sẽ lớn hơn khá nhiều so với trước đây? Ông Trương Ngọc Lân: Niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu là một quá trình phức tạp, đặc biệt là đối với các CTCK và ABS không phải là một ngoại lệ. Là một thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn Geleximco - tập đoàn kinh tế tư nhân lớn mạnh bậc nhất Việt Nam, cũng như các đơn vị thành viên khác, ABS luôn tâm niệm “Điều quan trọng không phải chỗ chúng ta đang đứng mà là hướng chúng ta đang đi tới”. Sau khi hoàn tất tăng vốn lên hơn 1.000 tỷ đồng, việc “lên sàn” cũng nằm trong kế hoạch đã được vạch ra từ trước. Song, chúng tôi mong muốn có thể sẵn sàng đối diện với những áp lực, thử thách mới sau khi lên sàn nên đang chuẩn bị cẩn thận và kỹ lưỡng. Dù vậy, tôi vẫn khẳng định rằng, việc niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty chắc chắn sẽ sớm diễn ra trong thời gian tới, vì đây là một cơ hội để ABS bước đầu tiếp nhận chuyển đổi. Sự kiện lên sàn này của ABS hứa hẹn sẽ đem lại cho cổ đông và các nhà đầu tư những cơ hội phát triển đáng mong đợi và hoàn toàn khả thi. PV: Ngoài việc tăng vốn, lên sàn, thì Chứng khoán An Bình còn có định hướng hay chiến lược gì trong chặng đường sắp tới? Theo ông, ABS có thế mạnh riêng hay thế mạnh gì nổi trội hơn để hấp dẫn cổ đông, nhà đầu tư gắn bó lâu dài? Ông Trương Ngọc Lân: Tăng vốn và niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu là hai sự kiện quan trọng nhất đối với ABS trong thời gian này. Tuy nhiên, chặng đường trước mắt còn dài, cơ hội TTCK đem lại còn nhiều. Vì vậy, như đề cập ở trên, ABS cũng đang chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi - chuyển đổi số và cũng là chuyển đổi về con người, về tư duy kinh doanh để thích nghi với xu hướng thời đại và nắm lấy những cánh cửa cơ hội đang mở. Với tiềm lực tài chính vững mạnh, mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn Geleximco, ABS chắc chắn sẽ phát huy được hết năng lực, mang lại cho cổ đông, các nhà đầu tư những giá trị và lợi ích bền vững, lâu dài. Không chỉ vậy, đội ngũ ABS bao gồm những chuyên gia được chiêu mộ từ các lĩnh vực như ngân hàng, bảo hiểm, tài chính,… kết hợp với một thế hệ nhân sự trẻ trung, dám nghĩ, dám làm và mang theo những tư duy mới hứa hẹn sẽ đem đến cho khách hàng, đối tác những sản phẩm, dịch vụ đột phá, phù hợp với nhu cầu đa dạng của thị trường. ABS sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh và đà tăng trưởng của năm 2021, là đơn vị tư vấn trái phiếu doanh nghiệp top đầu thị trường Việt Nam. PV: Xin cảm ơn ông! Chứng khoán An Bình chú trọng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, nhiệt huyết, năng động để nắm bắt cơ hội mới.

Quỳnh Như (thực hiện)