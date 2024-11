(TBTCO) - Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (Mã CK: SSI) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán ngày 22/11/2024, công bố thông tin về việc hoàn tất nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước 7,3 tỷ đồng tiền thuế. Nâng tổng tiền thuế đã nộp cho 3 năm 2021, 2022 và 2023 lên hơn 4.060 tỷ đồng.

Việc nộp thuế bổ sung được SSI thực hiện theo quyết định của Tổng cục Thuế sau kỳ kiểm tra định kỳ về việc chấp hành pháp luật thuế trong các năm 2022 và 2023.

CTCP Chứng khoán SSI là một trong những doanh nghiệp có thành tích đóng góp thuế lớn nhất trong ngành chứng khoán cho ngân sách quốc gia. Theo đó, số tiền thuế SSI đã đóng góp vào ngân sách trong 3 năm 2021, 2022 và 2023 đạt 4.053 tỷ đồng. Sau khi nộp bổ sung thuế, tổng số tiền thuế đóng góp cho ngân sách nhà nước trong 3 năm sẽ tăng lên hơn 4.060 tỷ đồng.

SSI cũng có tới 13 năm liên tiếp nằm trong danh sách V1000 – Top 1000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam. Gần đây nhất, SSI cũng góp mặt trong bảng xếp hạng Private 100 – Top 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam do báo điện tử CafeF xếp hạng, và là một trong ba doanh nghiệp dẫn đầu ngành chứng khoán có số nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng/năm.

Kết quả này đạt được nhờ CTCP Chứng khoán SSI liên tục gia tăng hiệu quả và quy mô hoạt động kinh doanh qua từng năm.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, SSI ghi nhận doanh thu đạt 6.445 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 2.989 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành gần 80% và 88% kế hoạch cổ đông giao phó. Chia sẻ trong buổi cập nhật kết quả kinh doanh quý 3 với các chuyên viên phân tích, đại diện SSI cho rằng, Công ty có thể đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm 2024 mà đại hội đồng cổ đông thông qua.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động cho vay và tự doanh. Trong 9 tháng đầu năm, SSI đạt 1.509 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ. Tính đến cuối quý 3, dư nợ cho vay margin của SSI lên đến hơn 19.000 tỷ đồng, tăng gần 30% so với thời điểm đầu năm. Hoạt động đầu tư đem về gần 3.000 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 38% so với cùng kỳ. Mảng đầu tư có kết quả khả quan nhờ xu hướng tăng trưởng của thị trường chứng khoán và đóng góp lớn từ các khoản đầu tư giấy tờ có giá, danh mục trái phiếu do SSI đầu tư đảm bảo tính tín nhiệm, thanh khoản cao và luôn được thanh toán gốc, lãi đúng hạn.