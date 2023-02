Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh: Thi đua xây dựng vùng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp

(TBTCO) - Ấn tượng của chúng tôi khi đến thăm trụ sở của Chi cục Dự trữ Nhà nước Hồng Đức (thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh) là không gian thoáng rộng; hệ thống kho tàng xây dựng khang trang, sạch đẹp; những hàng cây ăn quả, cây bóng mát được quy hoạch gọn gàng, hợp lý, đẹp mắt cùng 2 khẩu hiệu nổi bật: “Xây dựng vùng kho an toàn – xanh - sạch – đẹp” và “Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta”.

Xanh hóa tới từng vùng kho

Ông Phan Đình Tuấn - Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nghệ Tĩnh cho biết, không chỉ ở tại Chi cục DTNN Hồng Đức mà quang cảnh các chi cục và điểm kho dự trữ trực thuộc Cục nằm trên 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đều như vậy. Đó là thành quả do các đơn vị đã tích cực hưởng ứng phong trào “An toàn - xanh - sạch - đẹp” của Tổng cục DTNN và phong trào “Xanh - sạch - đẹp” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động trong thời gian qua.

Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh có chức năng quản lý hàng dự trữ quốc gia (DTQG) trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Đây là một trong những đơn vị lớn nhất thuộc Tổng cục DTNN về tổ chức cũng như số lượng hàng hóa quản lý. Mỗi năm, toàn cục phải bảo quản hàng chục nghìn tấn lương thực và nhiều hàng hóa khác như: Áo phao cứu sinh, máy phát điện, xuồng cứu nạn, muối... Do đặc thù dự trữ, bảo quản tài sản quốc gia nên yếu tố an toàn, xanh - sạch - đẹp là rất quan trọng.

Thường sau ngày đầu năm mới, Ban lãnh đạo Cục tạo điều kiện để công đoàn cơ sở, chi đoàn thanh niên phát động và triển khai các phong trào thi đua đa dạng, sôi nổi, ý nghĩa tại đơn vị, điển hình như phong trào thi đua xây dựng vùng kho an toàn – xanh - sạch - đẹp...

Thủ kho Chi cục Dự trữ Nhà nước Hồng Đức lau, vệ sinh màng bọc PVC tại kho chứa gạo dự trữ quốc gia. Ảnh: Văn Hiên

Theo ông Phan Đình Tuấn, phong trào thi đua "Xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp" được Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh nâng tầm, xây dựng vùng kho, ngăn kho kiểu mẫu với quy mô toàn diện. Qua đợt kiểm tra mùa xuân năm 2023 (từ ngày 1/2 đến 6/2/2023) cho thấy, phong trào xây dựng này đã được các chi cục DTNN chú trọng và duy trì.

Các chi cục thuộc Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã đầu tư nghiên cứu, xây dựng quy hoạch có chiến lược mang tính lâu dài, dành nhiều công sức để cải tạo đất, tùy theo diện tích, địa hình, tỷ lệ bê tông hóa từng vùng kho để bố trí trồng cây bóng mát, cây lấy gỗ, cây ăn quả phù hợp với thổ nhưỡng và mang lại hiệu quả kinh tế. Trong đó, nổi bật là các kho dự trữ Cẩm Thạch, Đức Lâm.

Hiệu quả từ phong trào mang lại là tất cả 23 kho dự trữ của 7 chi cục DTNN đều khang trang, xanh, sạch, đẹp, nghiêm túc từ trong ra ngoài. Việc trồng nhiều cây xanh, tăng gia sản xuất, ngoài tác dụng tạo môi trường làm việc trong lành còn mang lại nguồn lợi thiết thực hàng ngày, tạo sự gắn bó của cán bộ, công chức với cơ quan.

Bảo quản an toàn hàng dự trữ

Cũng theo ông Phan Đình Tuấn, hàng năm Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã thành lập các đoàn kiểm tra về chất lượng, bảo quản hàng hóa, vật tư DTQG, đánh giá phong trào thi đua xây dựng vùng kho dự trữ “An toàn - xanh - sạch đẹp”, ngăn kho kiểu mẫu, vùng kho kiểu mẫu, thực hiện vào đầu năm mới.

Thông qua đợt kiểm tra này sẽ chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm đối với mỗi cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý chất lượng hàng DTQG trong quá trình nhập kho, bảo quản, xuất kho; phát huy tính năng động, sáng tạo của các đơn vị, cán bộ, công chức thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng hàng DTQG.

Phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2023 Năm 2023, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh quyết tâm đoàn kết, đồng tâm hợp lực, vượt lên mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ vì mục tiêu: “Đoàn kết, đổi mới, giữ vững ổn định; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác cho cán bộ công chức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”.

Qua kiểm tra của năm 2022 cho thấy, công tác bảo quản hàng DTQG đối với từng mặt hàng được thực hiện nghiêm túc, chất lượng hàng DTQG đảm bảo an toàn, không để xảy ra hiện tượng suy giảm chất lượng. Các đơn vị tuân thủ nghiêm túc Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, công tác bảo quản nề nếp, quy củ; công tác an ninh trật tự vùng kho, bảo vệ bí mật nhà nước được thực hiện tốt; công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường đảm bảo nơi môi trường làm việc an toàn, trong lành; vật tư dụng cụ đầy đủ, sẵn sàng trong mọi tình huống...

Ông Trần Viết Trí - Chi cục trưởng Chi cục DTNN Hồng Đức cho biết, qua kiểm tra cho thấy, các ngăn kho đang chứa hàng được lau chùi cẩn thận, không có bụi bẩn bám dính trên màng PVC... Nhiệt độ, độ ẩm trong kho được đảm bảo theo quy định. Các ngăn lô đã xuất hết hàng đều được thủ kho tiến hành quét dọn sạch sẽ, làm sạch các vị trí như cửa kho, cửa thông gió, trần kho, tường kho, phân loại thu hồi vật liệu kê lót để đúng nơi quy định.

Trong năm 2022, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã hoàn thành nhập kho DTQG 15.500 tấn gạo, 9.500 tấn thóc theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và hướng dẫn của Tổng cục DTNN. Công tác kiểm tra chất lượng gạo, thóc được chú trọng nên chất lượng gạo, thóc nhập kho đều đảm bảo, các lô lương thực sau khi nhập đều được đưa vào bảo quản kịp thời theo đúng quy trình, hồ sơ chất lượng lương thực nhập kho đầy đủ. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã hoàn thành việc tiếp nhận, nhập kho vật tư, thiết bị đảm bảo đúng số lượng, số mã ký hiệu và yêu cầu kỹ thuật.