Cục Đường bộ Việt Nam công bố ứng dụng tiếp nhận phản ánh của người dân

(TBTCO) - Mới đây tại trụ sở Cục Đường bộ Việt Nam, Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) đã trao tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục An ninh kinh tế cho tập thể Cục Đường bộ Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường và Cục trưởng Cục An ninh kinh tế Trung tướng Nguyễn Đình Thuận chủ trì buổi lễ.