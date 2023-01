(TBTCO) - Năm 2022, Cục Hải quan Bình Dương hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là thu ngân sách. Phát huy kết quả tích cực này, toàn đơn vị đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với quyết tâm hoàn thành cao nhất chỉ tiêu dự toán được giao trong năm 2023 với mức phấn đấu 21.210 tỷ đồng.

Thu ngân sách năm 2022 vượt 9% dự toán pháp lệnh

Chia sẻ về nhiệm vụ thu ngân sách, ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương (HQBD), cho biết năm 2022, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được Bộ Tài chính và Tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) 17.800 tỷ đồng. Trong khi đó, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu với mức tăng thêm 6,7%, lên 19.000 tỷ đồng.

Phó Cục Hải quan Bình Dương Nguyễn Thanh Bình thông tin về kết quả thu ngân sách năm 2022. Ảnh Đỗ Doãn

Trong năm, Cục HQBD đã thể hiện sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất bằng việc tự xây dựng chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN và giao cho các chi cục trực thuộc (Quyết định số 938/QĐ-HQBD ngày 24/12/2021, sau đó điều chỉnh bằng Quyết định 546/QĐ-HQBD ngày 1/7/2022).

Trong năm 2022, Cục Hải quan Bình Dương tiếp tục duy trì, tuyên truyền, vận động doanh nghiệp (DN) thực hiện nộp thuế, lệ phí theo Đề án nộp thuế 24/7. Số lượng ngân hàng thương mại phối hợp thu với cơ quan Hải quan hiện nay tổng cộng là 44 ngân hàng, trong đó có 32 ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, 7 ngân hàng tham gia chương trình nộp thuế điện tử DN nhờ thu tạo thuận lợi cho DN trong việc nộp thuế.

Với sự phối hợp từ các ngân hàng thương mại và kho bạc nhà nước, tính cả năm 2022, Cục HQBD đã thu NSNN được 19.700 tỷ đồng, vượt 9% so với chỉ tiêu pháp lệnh do Bộ Tài chính giao và vượt 2% so với chỉ tiêu phấn đấu.

Một số nguyên nhân đưa đến kết quả tích cực trên được ông Bình nêu ra gồm: Mức tăng thu tại các mặt hàng chủ lực như kim loại thường, sản phẩm hóa chất, hóa chất; Nghị định 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/4/2021; do làm tốt công tác tiếp xúc hỗ trợ doanh nghiệp (DN) mới đến làm thủ tục dựa trên các danh sách DN do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương cung cấp; DN làm thủ tục nơi khác về làm thủ tục; do công tác kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu trên địa bàn…

‘‘Ngoài ra là sự tác động tích cực từ các mặt công tác khác trong năm như công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hải quan, công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan; đặc biệt là công tác hợp tác, đối tác giữa hải quan và DN (HQ- DN) trên địa bàn khi luôn được lãnh đạo đơn vị chú trọng quan tâm chỉ đạo sâu sát, không ngừng đổi mới phương thức cũng như nâng cao hiệu quả đối thoại. Công tác này trong nhiều năm qua luôn được cộng đồng DN đánh giá cao về tính đổi mới, hiệu quả...’’ – ông Nguyễn Thanh Bình nói.

Hướng đến mục tiêu thu ngân sách đạt trên 21 nghìn tỷ đồng

Về triển khai khai hoạt động công tác cho năm 2023, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, từ kết quả đạt được trong năm 2022 và các chỉ tiêu được giao, Cục HQBD đề ra hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện.

Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương và các đơn vị trực thuộc chụp ảnh lưu niệm cùng các phóng viên. Ảnh Đỗ Doãn

Riêng về công tác thu NSNN, Cục HQBD xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thu với quyết tâm hoàn thành cao nhất chỉ tiêu dự toán được Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao là 20.200 tỷ đồng, chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao là 21.210 tỷ đồng. Đối với công tác quản lý nợ thuế, đơn vị phấn đấu hoàn thành 100% tỷ lệ thu hồi nợ trong năm 2023 đối với số nợ có khả năng thu hồi tại thời điểm 31/12/2022; đảm bảo tỷ lệ nợ thuế đến 31/12/2023 không quá 1% so với tổng số thu nộp ngân sách; hạn chế phát sinh nợ xấu mới.

‘‘Đơn vị cũng đẩy mạnh công tác nuôi dưỡng nguồn thu thông qua tăng cường tiếp xúc, hỗ trợ cộng đồng DN, đặc biệt là các DN chủ lực chiếm 80% số thu để có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc kịp thời, tạo thuận lợi nhất trong hoạt động xuất nhập khẩu; đồng thời triển khai 7 nhóm giải pháp đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và chống thất thu thuế; 5 nhóm giải pháp về nhân sự để xây dựng lực lượng hải quan trong sạch vững mạnh nhằm bổ trợ cho mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN được giao trong năm 2023 ở mức cao nhất…’’ – ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.