Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách tăng 21%

Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Hải Phòng luôn chủ động tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, làm thủ tục cho lượng hàng hóa đạt kim ngạch hơn 37 tỷ USD, thu ngân sách đạt 25.210 tỷ đồng, bằng 39,62% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, tăng 21,36% so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, thống kê đến tháng 5/2022, Cục Hải quan Hải Phòng đã thu ngân sách đạt 25.210 tỷ đồng, bằng 39,62% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (63.630 tỷ đồng), bằng 37,6% so với chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao phấn đấu (67.050 tỷ đồng), tăng 4.437,85 tỷ đồng (tương ứng 21,36%) so với cùng kỳ năm 2021 (20.772,14 tỷ đồng).

Cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng giám sát hoạt động xuất nhập khẩu. Ảnh: Thanh Bình

Riêng khu vực Hải Phòng thu được 21.515,52 tỷ đồng, đạt 38,47% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (55.930 tỷ đồng), đạt 36,6% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (58.800 tỷ đồng), đạt 35,86% chỉ tiêu UBND TP Hải Phòng giao phấn đấu (60.000 tỷ đồng), tăng 3.385,54 tỷ đồng (tương ứng 18,67%) so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, đến nay đã có 8/9 chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng đạt số thu ngân sách từ 1.000 tỷ đồng trở lên. Trong đó, chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 có số thu lớn nhất với 7.330 tỷ đồng, đạt 36,06% chỉ tiêu cả năm.

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa làm thủ tục tại Cục Hải quan Hải Phòng tính đến hết tháng 4 đạt hơn 37 tỷ USD./.