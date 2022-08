(TBTCO) - Từ đầu năm đến 15/8/2022, Cục Hải quan Lào Cai đã đảm bảo thông quan cho lượng hàng hóa đạt hơn 974 triệu USD, thu ngân sách đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ 2021.

Cụ thể, thống kê đến 15/8/2022, Cục Hải quan Lào Cai đã thu ngân sách đạt 1.054,25 tỷ đồng, bằng 68,45% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (1.540 tỷ đồng) và bằng 58,56% chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai giao phấn đấu (1.800 tỷ đồng), tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Cục Hải quan Lào Cai thu ngân sách đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Ảnh: Thái Bình

Về thông quan hàng hóa, đến nay, đơn vị đã làm thủ tục thông quan cho 529 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu với tổng số tờ khai là 18.340, tổng kim ngạch đạt 974,6 triệu USD, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu đạt 606,2 triệu USD, giảm 15,5%; nhập khẩu đạt 368,4 triệu USD, giảm 14,1%.

Nguyên nhân kim ngạch xuất nhập khẩu giảm là do hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn chịu tác động mạnh do chính sách “Zero-Covid” của phía Trung Quốc, khiến nhiều thời điểm giao thương qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành phải tạm dừng hoặc diễn ra nhỏ giọt.

Tuy nhiên theo Cục Hải quan Lào Cai, số thu ngân sách tăng so với cùng kỳ là do hoạt động nhập khẩu của một số mặt hàng có thuế như phân bón, hóa chất, than cốc.../.