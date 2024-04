(TBTCO) - Cục Hải quan Thanh Hóa cho biết, thống kê đến hết quý I/2024, đơn vị đã thu nộp ngân sách nhà nước đạt 5.236,2 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Thanh Hoá đã giải quyết là 32.580 tờ khai, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023 cho hơn 300 doanh nghiệp. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu trong quý I/2024 đạt 3,66 tỷ USD, tăng 52,5% so với cùng kỳ năm 2023. Qua đó số thu ngân sách nhà nước (NSNN), đạt 5.236,2 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 38,6% chỉ tiêu được giao (13.550 tỷ đồng).

Cục Hải quan Thanh Hóa: Thu nộp ngân sách tăng gần 24%. Ảnh: CTV

Trong đó Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa thu nộp ngân sách nhà nước đạt 62,1 tỷ đồng, đạt 33,05% so với chỉ tiêu giao (188 tỷ đồng); Chi cục HQCK quốc tế Na Mèo thu nộp NSNN là 4,1 tỷ đồng, đạt 68,5% so với chỉ tiêu giao (6 tỷ đồng).

Riêng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn thu nộp NSNN là 5.170 tỷ đồng, đạt 38,7% so với chỉ tiêu giao (13.356 tỷ đồng). Trong quý, chi cục đã làm thủ tục cho 11 chuyến tàu dầu thô; số thuế GTGT của mặt hàng này đạt 4.370 tỷ đồng, chiếm 84,5% tổng số thu nộp ngân sách của đơn vị.