Cục Thuế Bắc Giang: Thu ngân sách 9 tháng đạt trên 12 nghìn tỷ đồng

“Ước đến thời điểm 30/9/2022, tổng nợ thuế trên địa bàn là 661 tỷ đồng, giảm 23,6 tỷ đồng so với tháng trước, trong đó: Nợ có khả năng thu là 575,7 tỷ đồng, giảm 25,9 tỷ đồng so với tháng trước; Nợ khó thu là 85,3 tỷ đồng, tăng 2,2 tỷ đồng so với tháng trước. So với tổng thu ngân sách, tỷ lệ nợ trên địa bàn đang thấp hơn 5%, bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch do Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao” - ông Lê Bá Ngọc thông tin.