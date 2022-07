Cục Thuế Bắc Giang thu ngân sách đạt gần 95% dự toán

(TBTCO) - Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, Cục Thuế Bắc Giang thu ngân sách nhà nước được 8.969 tỷ đồng, đạt 94,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 71,5% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 33,2% (so với cùng kỳ). Trong đó, thu từ thuế, phí được 3.663 tỷ đồng, đạt 73,4% dự toán pháp lệnh, đạt 66,4% dự toán UBND tỉnh và tăng 18%; thu tiền sử dụng đất thu được 5.305 tỷ đồng, đạt 117,9% so dự toán pháp lệnh, đạt 75,5% dự toán UBND tỉnh giao và tăng 46,1%.

9/9 đơn vị có số thu đạt trên 50% dự toán Ông Lê Bá Ngọc – Cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang cho biết, 6 tháng đầu năm, 9/9 đơn vị thu đạt trên 50% dự toán. Một số đơn vị có số thu đạt cao so với dự toán điển hình như: Phòng Hộ kinh doanh cá nhân thu đạt 106,7%; Chi cục Thuế khu vực Tân Yên - Yên Thế thu đạt 82%; Chi cục Thuế khu vực Việt Yên - Hiệp Hòa thu đạt 90%… Ông Lê Bá Ngọc - Cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác thuế. Ảnh: CT Có được kết quả trên, lãnh đạo Cục Thuế Bắc Giang cho rằng, ngay từ đầu năm đơn vị đã chủ động tham mưu với UBND các cấp những biện pháp tăng cường biện pháp quản lý thuế; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN). Cụ thể, Cục Thuế Bắc Giang đã ký kết quy chế phối hợp với UBND các huyện, thành phố về công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn; ký quy chế phối hợp với cơ quan công an tỉnh về công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực thuế... 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Bắc Giang thu tiền sử dụng đất được 5.305 tỷ đồng, đạt 117,9% dự toán pháp lệnh, đạt 75,5% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 46,1% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, cục thuế giám sát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận kê khai thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế, tích cực đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật thuế nhằm bảo đảm việc chấp hành pháp luật thuế được nghiêm minh; chỉ đạo quyết liệt công tác xử lý nợ đọng thuế. Cùng với việc đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, nhất là hoạt động của bộ phận “một cửa” nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế thực hiện nghĩa thuế vụ với nhà nước... Nhiều khu vực, sắc thuế nộp ngân sách tăng trưởng cao Phân tích kết quả thu ở các chỉ tiêu, khu vực thu, lãnh đạo Cục Thuế Bắc Giang đánh giá, 6 tháng đầu năm, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh được 796,1 tỷ đồng, đạt 70,7% dự toán pháp lệnh, đạt 66,3% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 13%. Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ là do quý IV năm 2021 kinh tế của tỉnh có mức tăng trưởng cao và được duy trì tăng trưởng những tháng đầu năm 2022. Do đó, các doanh nghiệp ở khu vực này phát sinh số thuế phải nộp tăng. Bên cạnh đó, thu thuế thu nhập cá nhân được 763,2 tỷ đồng, đạt 91,9% dự toán pháp lệnh, đạt 88,7% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 45,3% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng là do thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh tăng cao vào quý IV năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, hoạt động chuyển nhượng bất động sản diễn ra sôi động nên số nộp NSNN phát sinh cao. Cán bộ, công chức thuế Cục Thuế Bắc Giang đánh giá kết quả đạt được, bàn giải pháp thu 6 tháng cuối năm. Ảnh: CT Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có một số doanh nghiệp mới thành lập, một số doanh nghiệp FDI mở rộng đầu tư đã cử các chuyên gia, lao động tay nghề cao sang làm việc. Một số đơn vị trả tiền thưởng và lợi nhuận được chia vào cuối năm 2021 và kê khai quyết toán nộp ngân sách vào đầu năm 2022, điển hình như: Công ty TNHH Crystal martin Việt Nam nộp 14 tỷ đồng, Công ty TNHH Samkwang vina nộp 11 tỷ đồng, Công ty TNHH Fuhong precision component (Bắc Giang) nộp 5 tỷ đồng, Ngân hàng thương mại CP Ngoại thương Việt Nam - CN Bắc Giang nộp 4 tỷ đồng,... giúp chỉ tiêu này tăng cao so với cùng kỳ. Một số khu vực khác cũng có số nộp ngân sách tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương nộp tăng 2,0%; thu lệ phí trước bạ tăng 37,7%; thu tiền thuê đất tăng 244,1%... Cũng trong 6 tháng đầu năm, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nộp được 650,9 tỷ đồng, đạt 68,5% dự toán pháp lệnh, đạt 54,2% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 91,9% so với cùng kỳ. Nguyên nhân số thu khu vực FDI thấp hơn so với cùng kỳ là do năm 2021 thực hiện Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, theo đó số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm nộp của 3 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm, dẫn đến số nộp thuế TNDN năm 2021 tăng lên, số nộp chuyển năm sau giảm hơn, trong khi thuế TNDN lại chiếm tỷ trọng chủ yếu ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (chiếm 85%). Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế Bắc Giang đã thực hiện giảm thuế cho 4.797 lượt tổ chức, với tổng số tiền hơn 584 tỷ đồng; miễn giảm thuế cho hơn 28,7 nghìn lượt tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 77 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số công ty do áp dụng thuế suất ưu đãi theo Nghị định 57/2021/NĐ-CP về ưu đãi đầu tư về thuế TNDN đối với sản xuất sản phẩm công nghiệp phụ trợ được áp dụng mức thuế suất từ 20% xuống thuế suất 10%, miễn thuế 4 năm và giảm 50% cho 9 năm tiếp theo…, nên có một số doanh nghiệp có số nộp NSNN khá trong năm 2021 nhưng lại có số nộp 6 tháng đầu năm giảm, điển hình như: Công ty TNHH Fuhong nộp giảm 59 tỷ đồng; Công ty Vina Solar nộp giảm 58 tỷ đồng... Theo ông Lê Bá Ngọc, ngoài việc thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh vào NSNN, Cục Thuế Bắc Giang còn chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế thụ hưởng đầy đủ chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế theo quy định./.

Văn Tuấn