Cục Thuế Điện Biên phấn đấu thu ngân sách tháng 9 đạt 160 tỷ đồng

(TBTCO) - Lũy kế 8 tháng năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.146.828 tỷ đồng, trong đó thu thuế, phí nội địa ước đạt 860.346 tỷ đồng, bằng 79,3% so với dự toán. Có 17/20 khoản thu, sắc thuế có tỷ lệ thực hiện dự toán ước đạt trên 70%; có 16/20 khoản thu, sắc thuế có tăng trưởng so với cùng kỳ. Đặc biệt, có 52/63 địa phương có số thu thuế phí tăng so với cùng kỳ. Nhìn vào kết quả đó cho thấy, kinh tế có dấu hiệu dần hồi phục.