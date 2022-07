Cục Thuế Hà Tĩnh thu ngân sách 6 tháng đạt 81% dự toán pháp lệnh

(TBTCO) - Năm 2022, Cục Thuế Hà Tĩnh được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách 5.996 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách 7.800 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Hà Tĩnh thu ngân sách được 4.865 tỷ đồng, đạt 81% dự toán năm Bộ Tài chính giao, bằng 62% so với chỉ tiêu phấn đấu, bằng 123% so với cùng kỳ thực hiện.

Kinh tế phục hồi tạo đà thu ngân sách tăng trưởng

Ông Đinh Nho Hậu - Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh cho hay, từ dự toán được giao, cục thuế đã phân bổ dự toán năm 2022 cho các phòng chức năng được giao thu và các chi cục thuế trực thuộc. Trong đó, khối văn phòng cục thuế được giao chỉ tiêu thu là 4.815 tỷ đồng; giao thành phố Hà Tĩnh thu 772,4 tỷ đồng; các huyện Thạch Hà thu 406,9 tỷ đồng; Cẩm Xuyên thu 254,99 tỷ đồng; Nghi Xuân thu 207 tỷ đồng; thị xã Kỳ Anh thu 255 tỷ đồng…

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng trao bằng khen hoàn thành xuất sắc phủ sóng hóa đơn điện tử cho lãnh đạo Cục Thuế Hà Tĩnh. Ảnh: TN

Cùng với việc giao chỉ tiêu thu cụ thể cho từng đơn vị, Cục Thuế Hà Tĩnh đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhờ thực hiện tốt chức năng quản lý thuế, 6 tháng đầu năm, khối văn phòng cục thuế thu được 2.316 tỷ đồng, đạt 48% dự toán năm tỉnh giao, đạt 69% dự toán năm Bộ Tài chính giao và bằng 113% so với cùng kỳ.

100% doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử Thông tin về tình hình triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn, ông Đinh Nho Hậu cho biết, trên địa bàn đã có 4.722/4.722 đơn vị chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ 100%. Với việc phủ sóng 100% hóa đơn điện tử đến doanh nghiệp, Cục Thuế Hà Tĩnh là một trong số 46 cục thuế vinh dự được Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác triển khai hệ thống hóa đơn điện tử.

Một số phòng chức năng được giao thu có số thu tăng trưởng khá so với cùng kỳ, điển hình như: Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 1 thực hiện đạt 1.067 tỷ đồng, đạt 108% dự toán năm tỉnh giao, đạt 146% dự toán pháp lệnh, tăng 61%; Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 thực hiện đạt 613 tỷ đồng, đạt 46% dự toán năm tỉnh giao, đạt 51% dự toán pháp lệnh, tăng 11%.

Nếu tính theo sắc thuế, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp đạt 161% dự toán pháp lệnh, tăng 57% so với cùng kỳ; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 111% dự toán pháp lệnh, tăng 82% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 107% dự toán pháp lệnh, tăng 43% so với cùng kỳ; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 148% dự toán...

Có được kết quả trên, ông Đinh Nho Hậu cho rằng, 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có chuyển biến tích cực, một số lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng khá, tác động tích cực đến kết quả công tác quản lý thuế trên địa bàn.

Tăng thu 42 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

Cùng với việc thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước, Cục Thuế Hà Tĩnh chú trọng thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Phòng Thanh tra, kiểm tra 1 thực hiện thanh tra 3 đơn vị, kiểm tra 49 đơn vị, số tiền phạt, truy thu sau thanh, kiểm tra 36,43 tỷ đồng; giảm lỗ 2,4 tỷ đồng. Phòng Thanh tra, kiểm tra 2 thực hiện kiểm tra 36 đơn vị, số tiền phạt, truy thu sau thanh tra, kiểm tra 1,5 tỷ đồng; giảm khấu trừ 0,7 tỷ đồng; giảm lỗ 1,7 tỷ đồng.

Bộ phận một cửa Cục Thuế Hà Tĩnh hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế. Ảnh: TN

Phòng Thanh tra, kiểm tra 3 thực hiện thanh tra 1 đơn vị, kiểm tra 52 đơn vị, số thuế truy thu sau thanh tra, kiểm tra 2,9 tỷ đồng; giảm khấu trừ 0,7 tỷ đồng, giảm lỗ 5 tỷ đồng. Phòng Kiểm tra nội bộ thực hiện thanh tra 13 đơn vị, kiểm tra 11 đơn vị, số thuế truy thu sau thanh tra, kiểm tra 1,6 tỷ đồng; giảm khấu trừ 0,7 tỷ đồng; giảm lỗ 2 tỷ đồng.

Chia sẻ về giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm, ông Đinh Nho Hậu cho hay, cục thuế sẽ chú trọng công tác quản lý kê khai thuế của người nộp thuế, nhằm phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, không kịp thời số thuế phải nộp để có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời; kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế GTGT.

Tập huấn về hóa đơn điện tử cho 2.600 lượt người nộp thuế Để triển khai thành công hóa đơn điện tử trên địa bàn, Cục Thuế Hà Tĩnh đã tổ chức 4 lớp tập huấn cho người nộp thuế, với 2.600 lượt người nộp thuế tham gia tập huấn, chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế qua hình thức điện tử nhằm đáp ứng xu hướng chuyển đổi số của Chính phủ và nhu cầu tiếp cận thông tin theo phương thức điện tử của người nộp thuế.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các sở, ngành để tham mưu về chính sách thuế trong thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, cục thuế cũng sẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hồ sơ kê khai thuế với thực tế phát sinh thuế trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn; thực hiện đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế..., để vừa chống thất thu ngân sách, vừa góp phần ổn định giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát.

Tiếp tục chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất và các gói chính sách khác của Chính phủ, của tỉnh để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn, ổn định an sinh xã hội, kích cầu phát triển sản xuất kinh doanh./.