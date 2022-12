Cục Thuế Hải Dương thu ngân sách năm 2022 ước tăng hơn 4.200 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương, ước tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2022 được 16.520 tỷ đồng, đạt 134% dự toán, tương ứng với số tăng thu là 4.207 tỷ đồng, bằng 89% so cùng kỳ.

13 khoản thu vượt dự toán

Đánh giá về kết quả thu ngân sách năm 2022, ông Nguyễn Trọng Tiến - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hải Dương cho biết, có 13/16 khoản thu hoàn thành vượt dự toán. Trong đó, thu tiền sử dụng đất ước được 4.721,5 tỷ đồng, bằng 148% dự toán năm và bằng 86% so cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do các đơn vị nộp tiền sử dụng đất, UBND các xã nộp tiền sử dụng đất đấu giá, tương ứng số tăng thu là 1.521,5 tỷ đồng.

Cục Thuế Hải Dương đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, đến nay, khai thuế điện tử đạt trên 99%. Ảnh: CTV.

Thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) đầu tư nước ngoài ước được 4.495 tỷ đồng, đạt 145% dự toán năm, bằng 101% so với cùng kỳ, tương ứng số tăng thu là 1.400 tỷ đồng, do Công ty TNHH Ford Việt Nam tiêu thụ sản lượng và nộp cao hơn so với cùng kỳ, công ty ước nộp cả năm được 2.100 tỷ đồng, bằng 135% so với cùng kỳ.

Chủ động đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Ông Nguyễn Trọng Tiến cho biết, cục thuế chủ động đồng hành, phối hợp trong việc triển khai các hoạt động tháo gỡ khó khăn cho DN, tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, đến nay, khai thuế điện tử đạt trên 99%; nộp thuế điện tử trên 98%; hoàn thuế điện tử 100% đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu và dự án đầu tư; triển khai hóa đơn điện tử, triển khai hóa đơn may mắn; triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai 12/12 huyện, thị xã thành phố... Có thể khẳng định, đây chính là cơ sở để DN có điều kiện cân đối dòng tiền, tập trung phục hồi sản xuất kinh doanh và nuôi dưỡng nguồn thu dài hạn.

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước được 2.988 tỷ đồng, đạt 129% dự toán năm; bằng 77% so với cùng kỳ, tương ứng số tăng thu là 663 tỷ đồng do các DN nộp thuế cao hơn; thuế thu nhập cá nhân ước được 1.066 tỷ đồng bằng 130% dự toán năm, bằng 109%; lệ phí trước bạ ước được 678 tỷ đồng, bằng 154% dự toán năm, bằng 111%; thu khác ngân sách ước được 423 tỷ đồng, bằng 157% dự toán năm và bằng 98%...

Theo ông Tiến, để đạt được những kết quả trên, đó là nhờ sự chủ động trong chỉ đạo, triển khai công việc trên cơ sở giao nhiệm vụ thu NSNN, quản lý thuế đến từng cán bộ và định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chức năng quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Cụ thể, ước thực hiện cả năm cục thuế hoàn thành 831 cuộc thanh kiểm tra, đạt 71% kế hoạch, tổng xử lý truy thu xử phạt, không được hoàn, thu hồi hoàn thuế GTGT, giảm lỗ, giảm khấu trừ qua thanh tra, kiểm tra khoảng 716 tỷ đồng; thu nợ phát sinh và số tiền thuế nợ được điều chỉnh giảm do điều chỉnh tờ khai trong năm 2022 được 3.000,7 tỷ đồng…

Tuy nhiên, theo ông Tiến, "vẫn còn 3/16 khoản hụt thu so với dự toán, số hụt thu là 235 tỷ đồng. Trong đó, thu từ khu vực DNNN trung ương ước thực hiện năm 2022 được 527 tỷ đồng, đạt 93% dự toán năm; thu từ khu vực DNNN địa phương dự kiến 100 tỷ đồng, bằng 87% dự toán năm 2022; thuế bảo vệ môi trường ước được 718 tỷ đồng, bằng 80% dự toán năm” - ông Tiến cho hay.

Giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023

Theo lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương, Bộ Tài chính giao dự toán thu nội địa năm 2023 cho đơn vị là 15.155 tỷ đồng. Để hoàn thành dự toán năm 2023, Cục Thuế Hải Dương sẽ tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành quản lý thu NSNN, theo dõi sát sao diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình sức khỏe của DN để đánh giá, dự báo mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đến thu ngân sách. Đồng thời, đơn vị tiếp tục đánh giá các tác động từ việc áp dụng các chính sách hiện hành tới nguồn thu để chủ động xây dựng các kịch bản thu NSNN theo từng tháng, quý; theo từng nguồn thu, từng người nộp thuế (NNT) và gắn với trách nhiệm thực hiện của từng lãnh đạo, công chức thuế để kịp thời đề ra các giải pháp thu ngân sách phù hợp với từng giai đoạn.

Đơn vị cũng sẽ tập trung công tác tuyên truyền, hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc cho DN, người dân trong việc thực hiện các chính sách thuế mới; định kỳ hàng tháng thực hiện công khai các DN, chủ đầu tư nợ đọng thuế, phí và các khoản thu về đất trên phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định.

Công chức Cục Thuế Hải Dương tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Ông Tiến cho biết, đơn vị sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp về quản lý, xử lý thu hồi nợ đọng thuế. Phấn đấu hạn chế tối đa phát sinh các khoản nợ thuế mới, đặc biệt các khoản tiền thuế, tiền thuê đất phải nộp khi hết thời gian được gia hạn. Tăng cường rà soát, đối chiếu, công khai thông tin người nợ thuế và kiên quyết thực hiện cưỡng chế đối với các khoản nợ thuế dây dưa, chây ỳ.

Ngoài ra, đơn vị cũng tập trung xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất của các dự án trên địa bàn. Cùng với đó, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu; tập trung vào các lĩnh vực rủi ro cao về thuế như: kinh doanh qua mạng, thương mại điện tử, các DN có giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, DN kinh doanh lỗ nhiều năm liên tục có dấu hiệu chuyển giá...; đôn đốc NNT nộp đầy đủ, kịp thời theo kết luận thanh tra, kiểm tra thuế cũng như kết luận của cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước.