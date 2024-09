Cục Thuế Hải Phòng, Quảng Ninh khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3, sớm hoạt động ổn định trở lại

(TBTCO) - Siêu bão số 3 (Yagi) đi vào đất liền các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cơ sở vật chất và nhiều công trình công cộng, trụ sở cơ quan, đơn vị. Các Cục Thuế TP. Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương là các đơn vị chịu ảnh hưởng nặng nề, nghiêm trọng bởi siêu bão số 3. Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, các cục thuế đang khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3, sớm hoạt động ổn định trở lại phục vụ người nộp thuế.

Siêu bão số 3 (Yagi) đổ bộ vào đất liên, TP. Hải Phòng và Quảng Ninh là 2 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề, nghiêm trọng. Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng Nguyễn Tiến Trường cho biết, cơn bão với sức tàn phá ghê gớm nhưng toàn bộ cán bộ, công chức Cục Thuế đều an toàn, hiện đang tập trung khắc phục thiệt hại tại trụ sở cơ quan để sớm đưa mọi hoạt động trở lại vận hành.

Cơ sở vật chất tại Văn phòng Cục Thuế TP. Hải Phòng và các chi cục thuế bị thiệt hại rất lớn, hiện Văn phòng Cục Thuế đang tiếp tục thống kê chính xác.

Theo lãnh đạo Cục Thuế Hải Phòng, công tác liên lạc với các chi cục thuế cũng gặp khó khăn do hệ thống viễn thông và điện lưới của thành phố chưa được khắc phục hoàn toàn. Đến cuối giờ sáng ngày 9/9, Văn phòng Cục Thuế TP. Hải Phòng mới có điện do chạy hệ thống máy nổ, điện lưới của thành phố tại khu vực vẫn chưa hoạt động.

Hệ thống trần thạch cao của hội trường của Cục Thuế TP. Hải Phòng bị rơi rụng, vỡ hỏng do siêu bão Yagi. Ảnh: H. Huệ

Để sớm khắc phục những khó khăn sau bão, Cục trưởng Nguyễn Tiến Trường cho biết, lãnh đạo cục đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục những thiệt hại liên quan trực tiếp đến công việc, phục vụ người nộp thuế, sớm đưa các hoạt động của cơ quan ổn định trở lại.

Những thiệt hại về hạ tầng như cửa hỏng, mái nhà bị tốc…, thì đánh giá sự cần thiết liên quan đến công việc để sắp xếp thứ tự ưu tiên sửa chữa, khắc phục.

Cập nhật mới nhất lúc 14h30 phút ngày 9/9 từ Cục Thuế TP. Hải Phòng cho biết, về thiệt hại do bão số 3 gây ra, Văn phòng Cục Thuế và toàn bộ 9 trụ sở chi cục thuế gồm: Chi cục Thuế khu vực Lê Chân - Dương Kinh; Chi cục Thuế khu vực Đồ Sơn - Kiến Thụy; Chi cục Thuế khu vực Ngô Quyền - Hải An; Chi cục Thuế khu vực Hồng Bàng - An Dương; Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Bảo - Tiên Lãng; Chi cục Thuế khu vực Kiến An - An Lão; Chi cục Thuế huyện Cát Hải; Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên; Chi cục Thuế huyện Bạch Long Vỹ và bộ phận một cửa, trạm thuế trực thuộc đều bị thiệt hại về cơ sở vật chất.

Hiện tại Chi cục Thuế huyện Bạch Long Vỹ, địa bàn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng khi cơn bão đi qua, hệ thống thông tin liên lạc (mạng điện thoại, sóng 3G) vẫn bị mất nên Cục Thuế TP. Hải Phòng chưa nắm bắt được thông tin về thiệt hại tại Chi cục Thuế huyện Bạch Long Vỹ.

Còn tại trụ sở Cục Thuế TP. Hải Phòng, hầu hết các cây xanh đều bị đổ, nghiêng sau bão. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao của hội trường bị rơi rụng, vỡ hỏng; hệ thống dây điện trên trần bị hư hỏng dẫn đến nguy cơ chập, cháy, giật điện vô cùng nguy hiểm.

3 cửa cuốn của nhà để xe đều bị gió thổi bung, hư hỏng nặng, hiện tại, Cục Thuế TP. Hải Phòng đang bố trí công chức tăng cường cùng lực lượng bảo vệ cơ quan chia ca ngày/đêm để trực trông trụ sở. Nhiều hạng mục khác của trụ sở Văn phòng Cục Thuế đều hư hỏng nặng.

Tại các chi cục thuế, nhiều hạng mục phòng ốc, cửa của các trụ sở đều bị hư hỏng nặng. Hệ thống điện tại một số trụ sở do một số tầng bị sập mái, hở dây điện kèm theo môi trường ẩm ướt, dột nát nên có nguy cơ chập cháy, mất an toàn, nguy hiểm cho người sử dụng.

Không chỉ trụ sở cơ quan, nhiều công trình, trụ sở cơ quan nhà nước khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng bị thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 3 (Yagi). Ảnh: TL

Còn tại Cục Thuế Quảng Ninh, trụ sở cơ quan Văn phòng Cục Thuế ít bị thiệt hại, tuy nhiên các cơ quan thuế tại một số địa bàn như Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Quảng Yên…, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

Theo Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ninh Hà Văn Trường, hiện các chi cục thuế vẫn tiếp tục thống kê các thiệt hại và khẩn trương khắc phục. Ngoài việc sữa chữa, lau dọn cơ sở vật chất để sớm đưa hoạt động của cơ quan thuế trở lại bình thường, Cục Thuế Quảng Ninh còn đặc biệt lưu ý các đơn vị không chủ quan với tình hình thời tiết sau bão sẽ có mưa lớn, cần chủ động các phương án phòng chống để đảm bảo an toàn đối với cơ sở vật chất, máy móc, tài liệu của cơ quan, đơn vị.

Tại các Cục Thuế Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Hải Dương ít chịu ảnh hưởng hơn của cơn bão. Tuy nhiên, các cục thuế đã khẩn trương khắc phục, mọi hoạt động phục vụ người nộp thuế đều hoạt động bình thường từ ngày 9/9./.