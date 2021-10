Cục Thuế Khánh Hòa: Đối diện áp lực nặng nề thu ngân sách cuối năm

(TBTCO) - Dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều chỉ tiêu thu ngân sách của Cục Thuế Khánh Hòa bị sụt giảm mạnh. 9 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh này mới đạt 75,4% dự toán Bộ Tài chính giao.

Cục Thuế Khánh Hòa đang dồn lực thu các nguồn thuế phát sinh, khoản thuế hết thời gian được gia hạn; chống thất thu thuế thông qua công tác thanh tra, kiểm tra…

Nhiều chỉ tiêu thu thuế nội địa sụt giảm mạnh

Báo cáo của Cục Thuế Khánh Hòa cho thấy, lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nội địa đạt 8.675 tỷ đồng, đạt 75,4% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất, xổ số đạt 7.792 tỷ đồng, đạt 73,4% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 2,6% so với cùng kỳ.

Cán bộ công chức thuế Cục Thuế Khánh Hòa giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Xuân Hưng

Ông Lương Văn Ngà – Cục trưởng Cục Thuế Khánh Hòa cho rằng, do dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh trên địa bàn toàn tỉnh, việc thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài dẫn đến hoạt động của tất cả các lĩnh vực, ngành nghề đều bị ảnh hưởng; các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải tạm ngưng hoạt động nên doanh thu giảm mạnh, dẫn đến số thuế nộp ngân sách nhà nước sụt giảm theo.

Lãnh đạo Cục Thuế Khánh Hòa phân tích, ngành dịch vụ du lịch, lưu trú khách sạn ngưng hoạt động từ khi dịch bùng phát năm 2020 đến nay, nên số thu giảm mạnh, lũy kế giảm 239 tỷ đồng, tương ứng giảm 60%; ngành vận tải lũy kế giảm 27,7 tỷ đồng, tương ứng giảm 19%; ngành dịch vụ ăn uống giảm sâu nhất, giảm 94,3%, do các cửa hàng ăn uống phải tạm ngưng hoạt động, thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh…

Bên cạnh các ngành có số thu sụt giảm mạnh, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có số thu tăng 272,8 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ; ngành sản xuất phân phối điện tăng 81,4 tỷ đồng, tăng 62,7%; ngành xây dựng tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước do số thu các tháng đầu năm tăng cao.

Báo cáo của Cục Thuế Khánh Hòa cũng cho thấy, riêng trong tháng 9/2021, số thu nội địa toàn tỉnh giảm hơn 300 tỷ đồng, giảm 32,2% so với tháng cùng kỳ, giảm 23,2% so với tháng trước. Trong đó, các lĩnh vực sản xuất, khai thác, chế biến đã sụt giảm 117 tỷ đồng, giảm 30,6% so với cùng kỳ; ngành xây dựng giảm 9,9 tỷ đồng, giảm 46,5%.

Thực hiện quyết liệt các giải pháp thu

Để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đặt ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho những tháng cuối năm.

Trong đó, tiếp tục ưu tiên toàn lực cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh phục hồi kinh tế; triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 do Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương ban hành để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động vượt qua khó khăn.

Ông Lương Văn Ngà cho hay, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, từ nay đến hết năm, cục thuế còn phải thu trên 2.800 tỷ đồng. Tuy nhiên với diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện nay, việc các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp tục ngưng hoạt động trong thời gian giãn cách, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh còn gặp rất nhiều khó khăn, đây là thách thức lớn cho cơ quan thuế trong việc thực hiện thu ngân sách các tháng còn lại của năm.

Trên cơ sở dự toán được giao, Cục Thuế Khánh Hòa đã chỉ đạo các đơn vị theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh; phối hợp triển khai các phương án thích hợp để hỗ trợ người nộp thuế trong bối cảnh hiện nay; bám sát chỉ đạo của ngành để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách hiệu quả nhất.

Cùng với đó, cục thuế cũng giao các phòng thanh tra – kiểm tra thuế tập trung nguồn lực hoàn thành sớm các cuộc thanh tra, kiểm tra còn dở dang. Xác lập hồ sơ, thủ tục đầy đủ trong thời gian phải ngừng làm việc, thực hiện quyết định thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của UBND các cấp; nhập đầy đủ thông tin vào các ứng dụng thanh tra, kiểm tra.

Cục Thuế Khánh Hòa cũng chủ động rà soát các trường hợp không thuộc diện được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP để đôn đốc kịp thời người nộp thuế nộp đúng, đủ, kịp thời số thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước, tránh tình trạng doanh nghiệp dây dưa dẫn nến nợ thuế.

Lãnh đạo Cục Thuế Khánh Hòa đánh giá thêm, mặc dù công tác thu nợ thuế được cán bộ, công chức trong toàn đơn vị triển khai khá quyết liệt, song do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về vấn đề tài chính dẫn đến nợ thuế. Đến nay, tỷ lệ tổng nợ thuế so với tổng thu đang là 10,9%, cao hơn rất nhiều so với chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao.

Để kéo giảm nợ đọng, Cục Thuế Khánh Hòa tiếp tục phân loại các khoản nợ để có các biện pháp xử lý, thu hồi nợ thuế theo quy định; đẩy nhanh tiến độ đôn đốc thu hồi nợ, tích cực giảm tỷ lệ nợ đọng. Đồng thời, tiếp tục đề xuất UBND tỉnh xử lý các vướng mắc liên quan đến đất của các dự án, để có căn cứ thu hồi nợ./.