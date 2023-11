Cục Thuế Lạng Sơn thu ngân sách 10 tháng hoàn thành dự toán pháp lệnh

(TBTCO) - Bà Nguyễn Hằng Nga - Phó Cục trưởng Cục Thuế Lạng Sơn cho biết, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 10 tháng năm 2023 được 2.154,35 tỷ đồng, đạt 102,9% dự toán Bộ Tài chính, đạt 97,9% dự toán UBND tỉnh, bằng 91,4% so cùng kỳ.

Theo lãnh đạo Cục Thuế Lạng Sơn, có 6/7 đơn vị được giao dự toán, có số thu đạt trên 90% dự toán giao.

Có 4/14 khoản thu đạt thấp (dưới 70% dự toán) là khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 67,5% dự toán. Nguyên nhân đạt thấp so dự toán và so với cùng kỳ do số thu từ khu vực này tập trung chủ yếu từ Công ty CP Kim loại màu Bắc Bộ, trong năm 2023 công ty đầu tư nhà xưởng, máy móc số thuế giá trị gia tăng (GTGT) khấu trừ nhiều, nên chưa phát sinh số nộp.

Công chức Chi cục Thuế khu vực II (Cục Thuế Lạng Sơn) tập trung giải quyết thủ tục hành chính thuế. Ảnh: Đức Việt.

Thu tiền sử dụng đất đạt 61,2% dự toán, do tiến độ thực hiện quy trình bán đấu giá các khu đất, tài sản công chậm; thu tiền thuê đất đạt 62,1% dự toán, do ảnh hưởng theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/1/2023 của Thủ tướng về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; thuế bảo vệ môi trường đạt 56,7% dự toán.

Bà Nga cho hay, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại, hạn chế như kết quả triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có mã của cơ quan thuế còn thấp dưới 50%. Tổng số nợ thuế chiếm tỷ lệ cao so với tổng thu (17,6%), tỷ lệ cưỡng chế nợ thấp (7%). Một số chi cục thuế chưa thực sự chú trọng công tác xử lý nợ sai nợ ảo…

Trong những tháng cuối năm, cục thuế yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế, phân tích, nắm chắc từng hồ sơ người nộp thuế trên 90 ngày để thực hiện 100% các trường hợp phải cưỡng chế nợ thuế theo quy trình.