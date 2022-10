Cục Thuế Ninh Bình quay số tìm ra 50 chủ nhân trúng thưởng “Hóa đơn may mắn”

(TBTCO) - Cục Thuế Ninh Bình vừa tổ chức thành công buổi quay số mở thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn. Sau buổi quay số, Cục Thuế Ninh Bình đã tìm ra chủ nhân 50 giải thưởng, trong đó: có 2 giải nhất 15 triệu đồng/giải; 6 giải nhì 8 triệu đồng/giải; 10 giải ba 5 triệu đồng/giải và 32 giải khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Phương - Phó Cục trưởng Cục Thuế Ninh Bình, Chủ tịch Hội đồng giám sát chương trình quay số “Hóa đơn may mắn” cho hay, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và của Tổng cục Thuế về triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn. Theo đó, sáng ngày 19/10/2022, Cục Thuế Ninh Bình đã tổ chức buổi quay số lựa chọn “Hóa đơn may mắn” kỳ đầu tiên đối với hóa đơn có đủ điều kiện theo thể lệ của chương trình “Hóa đơn may mắn” và được phát hành trong quý II và quý III năm 2002.

Hội đồng giám sát quay số “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: CT

Tham dự buổi quay số có các thành viên Hội đồng giám sát được thành lập theo Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và thành viên tổ triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” theo Quyết định số 1101/QĐ-CTNBI ngày 5/9/2022 của Cục trưởng Cục Thuế Ninh Bình.

Ông Nguyễn Văn Phương cho hay, Cục Thuế tổ chức quay thưởng “Hóa đơn may mắn” dựa trên cơ sở dữ liệu hóa đơn do Tổng cục Thuế sàng lọc, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Cụ thể, trong quý II/2022, trên địa bàn có 164.692 hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã của cơ quan thuế có ngày lập từ 1/4/2022 đến 30/6/2022, trong đó có 13.064 hóa đơn có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh. Quý III/2022, có 250.562 HĐĐT có mã của cơ quan thuế có ngày lập từ 1/7/2022 đến 30/9/2022 đủ điều kiện đưa vào lựa chọn ngẫu nhiên. Kết quả đã được xác nhận danh sách 50 người mua hàng trúng thưởng.

Đại diện Cục Thuế Ninh Bình cho biết thêm, trong chương trình này, Cục Thuế Ninh Bình sử dụng phương pháp lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức sàng lọc điện tử trên hệ thống dữ liệu đối với toàn bộ hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã của cơ quan thuế, trong quá trình thao tác lựa chọn các số hóa đơn may mắn có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát.

Theo thể lệ chương trình cơ cấu giải thưởng sẽ có 25 số hóa đơn may mắn để trao thưởng. Trong đó, có 1 giải nhất với số tiền 15 triệu đồng; 3 giải nhì số tiền thưởng mỗi giải 8 triệu đồng; 5 giải ba số tiền thưởng mỗi giải 5 triệu đồng và 16 giải khuyến khích số tiền thưởng mỗi giải 1 triệu đồng. Người nhận giải thưởng “Hóa đơn may mắn” của kỳ bấm số này sẽ được cục thuế tổ chức trao thưởng trực tiếp.

Ông Nguyễn Văn Phương - Phó Cục trưởng Cục Thuế Ninh Bình phát biểu tại buổi quay số “Hóa đơn may mắn”. Ảnh: CT

Với cơ cấu của giải thưởng và định kỳ hằng quý, Cục Thuế Ninh Bình sẽ thực hiện quay thưởng xác định “Hóa đơn may mắn” trúng thưởng, với mong muốn sẽ tạo sức thu hút đối với người tiêu dùng trong việc tích cực sử dụng HĐĐT khi mua hàng hóa, dịch vụ.

Ông Đặng Đình Thuật - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát bấm nút quay số mở thưởng “Hóa đơn may mắn”. Ảnh: CT

Đối với các kỳ lựa chọn “Hóa đơn may mắn” tiếp theo, chậm nhất ngày 15 tháng đầu quý sau Cục Thuế Ninh Bình tổ chức lựa chọn “Hoá đơn may mắn” của quý trước, công bố người trúng thưởng và tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất 30 ngày kể từ ngày công bố người trúng thưởng.

Kết quả trúng thưởng sẽ được Cục Thuế Ninh Bình công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của các cục thuế tại địa chỉ: https://ninhbinh.gdt.gov.vn và trên trang Zalo chính thức của Cục Thuế Ninh Bình (https://zalo.me/725135639194439531).

Để kết quả trúng thưởng có thể truyền tải đến từng người trúng thưởng và người dân trên địa bàn, Cục Thuế Ninh Bình đã đề nghị Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh truyền hình Ninh Bình phối hợp tuyên truyền trên báo điện tử, báo giấy và trên sóng phát thanh, truyền hình. Đồng thời, Cục Thuế Ninh Bình giao các chi cục thuế khu vực phối hợp với đài truyền thanh xã, phường, thị trấn tuyên truyền, thông tin về chương trình cũng như kết quả quay số trúng thưởng.