Cục Thuế Quảng Ngãi trao thưởng cho 35 cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng hóa đơn may mắn

(TBTCO) - Sáng ngày 16/5, Cục Thuế Quảng Ngãi đã tổ chức trao thưởng cho 35 cá nhân, hộ kinh doanh đã trúng thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” quý I/2023.

Trước đó, ngày 18/4/2023, dưới sự chứng kiến lãnh đạo các sở, ngành là thành viên hội đồng giám sát chương trình “Hóa đơn may mắn”; lãnh đạo các doanh nghiệp VNPT, Viettel, Mobifone,… Cục Thuế Quảng Ngãi đã tổ chức thành công quay số chương trình “Hóa đơn may mắn” quý I/2023, trên cơ sở dữ liệu 60.667 số hoá đơn đủ điều kiện, theo đó, đã tìm ra 35 cá nhân, hộ kinh doanh đã trúng thưởng.

Ông Bùi Khánh Toàn - Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ngãi trao thưởng giải nhất "Hóa đơn may mắn" cho ông Phạm Đức Thuận. Ảnh: Khoa Thành

Theo kết quả quay số mở thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” quý I/2023, giải nhất trị giá 50 triệu đồng thuộc về Quầy thuốc Đức Thuận (mã số thuế 0813033448), sở hữu hóa đơn số 1068, ký hiệu hóa đơn 1C23TAE, được xác lập ngày 1/3/2023. Cùng với đó, ban tổ chức xác định được 3 cá nhân, hộ kinh doanh trúng giải nhì (trị giá mỗi giải: 15 triệu đồng mỗi giải); 5 giải ba (trị giá 5 triệu đồng mỗi giải) và 30 giải khuyến khích (trị giá 2 triệu đồng mỗi giải).

Phát biểu tại lễ nhận giải nhất chương trình “Hóa đơn may mắn” quý I/2023, do Cục Thuế Quảng Ngãi tổ chức trao thưởng, ông Phạm Đức Thuận - chủ quầy thuốc Đức Thuận cho rằng, rất vinh dự đã nhận được giải thưởng lớn này; đồng thời mong cơ quan thuế tiếp tục duy trì chương trình “Hóa đơn may mắn” để ngày càng có nhiều người tiêu dùng quen dần khi mua hàng hóa, dịch vụ lấy hóa đơn, nhất là có cơ hội để tham gia dự thưởng./.