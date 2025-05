(TBTCO) - Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW (Nghị quyết số 68) ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân.

1. Hiện, Chính phủ đang làm việc với các ngành chức năng xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội và chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Từ ngày 10/5, mỗi kWh điện có giá hơn 2.204 đồng theo quyết định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 2.103,11 đồng lên 2.204,0655 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT), tương đương tăng 4,8%. Mỗi năm sẽ có 4 đợt thay đổi giá. Giá điện được điều chỉnh gần nhất vào 11/10/2024, duy trì từ đó cho đến nay và đây là lần tăng đầu tiên giá điện trong năm nay.

3. Hệ thống giao dịch mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam (KRX) chính thức được đưa vào vận hành trong ngày 5/5. Trong phiên giao dịch đầu tiên, hoạt động giao dịch của nhà đầu tư cơ bản ghi nhận ổn định, tuy nhiên vẫn có một số ít nhà đầu tư cho biết có xảy ra một số lỗi nhỏ liên quan đến hiển thị, độ trễ trong xử lý lệnh.

4. Bộ Công Thương thống nhất một đầu mối cấp C/O từ ngày 5/5, triển khai số hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, phòng chống gian lận xuất xứ. Như vậy, doanh nghiệp có thể đề nghị cấp C/O ưu đãi theo các Hiệp định Thương mại tự do và C/O không ưu đãi tại cùng một cơ quan, tổ chức cấp C/O của Bộ Công Thương, thống nhất một đầu mối cơ quan quản lý nhà nước về xuất xứ hàng hóa.

5. Sáng 9/5, Công ty Phát triển Trạm sạc toàn cầu V-GREEN thuộc Tập đoàn Vingroup công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với bốn đối tác chiến lược gồm Chargecore, Chargepoint, Amarta Group và CVS để triển khai 63.000 cổng sạc xe điện VinFast ở Indonesia trong năm 2025. Tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 300 triệu USD, gấp đôi so với mục tiêu công bố trước đó, đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái xe điện VinFast và phát triển hạ tầng giao thông xanh tại Đông Nam Á.

6. Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex) công bố thông tin bất thường về cán bộ vào chiều 8/5. Theo đó, tạm dừng quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc thro quy định tại Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đối với ông Đào Nam Hải. Bên cạnh đó, Petrolimex cũng giao cho ông Phạm Văn Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrolimex tạm thời điều hành Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

7. Bộ Tài chính cho biết đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Bộ Tài chính đã có văn bản đôn đốc các bộ, ngành, địa phương khẩn trương lập dự toán và báo cáo nhu cầu kinh phí để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí theo quy định.

8. Từ ngày 10/5, ngành đường sắt đưa vào vận hành 20 toa hạng sang trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng. Các toa tàu này sẽ phục vụ hành khách trên các mác tàu HP1/HP2, LP5/LP6, LP2/LP3 và LP7/LP8. Trong tuần lễ khai trương từ ngày 10/5 đến 18/5/2025, ngành đường sắt giảm 10% giá vé tất cả tàu trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng gồm HP1/HP2, LP5/LP6, LP2/LP3/LP7 và LP8./.