Cục Thuế tỉnh Bình Phước thu ngân sách năm 2021 đạt 192% dự toán

(TBTCO) - Báo cáo tại Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ năm 2021, triển khai công tác thuế năm 2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước tổ chức ngày 7/1/2022 cho thấy, tổng thu ngân sách năm 2021 do cục thuế quản lý đạt 12.370 tỷ đồng, đạt 192% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 105% dự toán điều chỉnh năm HĐND-UBND tỉnh giao, tăng 27% so cùng kỳ.

Lãnh đạo Cục Thuế Bình Phước ký kết giao ước thi đua năm 2022. Ảnh: CTV

Đánh giá về kết quả thu ngân sách tăng mạnh, Cục Thuế tỉnh Bình Phước cho biết, trong điều kiện tình hình dịch bệnh tại Bình Phước diễn biến phức tạp, nền kinh tế địa phương vẫn tiếp nối được đà tăng trưởng từ những tháng cuối năm 2020 sang đầu năm 2021; giá bán heo hơi những tháng cuối năm 2020 tăng mạnh; một số dự án đất chuyển tiếp từ cuối năm 2020 sang đầu năm 2021 đã góp phần nâng cao kết quả thu ngân sách cả năm.

Mặt khác, do tỉnh có diện tích cây cao su lớn nhất cả nước, nên bình quân 12 tháng sản lượng tiêu thu tăng 19,8% và giá bán mủ cao su bình quân tăng 11% so cùng kỳ cũng là yếu tố rất thuận lợi cho nhiệm vụ thu. Theo đó, đến 31/12/2021 tổng thu ngân sách do cục thuế quản lý đạt 12.370 tỷ đồng, đạt 192% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 105% dự toán điều chỉnh năm HĐND-UBND tỉnh giao, tăng 27% so cùng kỳ. Trong đó có 11/16 khoản thu vượt trên mức 100% dự toán HĐND-UBND tỉnh giao điều chỉnh.

Theo Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước Trần Văn Hướng, ngoài những yếu tố trên, trong năm 2021 tỉnh Bình Phước đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt về phát triển chính quyền điện tử, thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia; đặc biệt là tạo được đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh tốt hơn, từ đó đã thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Ông Hướng cũng cho biết, bước vào năm mới 2022, mặc dù dịch bệnh còn đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn, nhưng với sự chỉ đạo rất quyết liệt, hiệu quả của các cấp lãnh đạo tỉnh nên tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ. Từ đó, tạo được niềm tin cho người dân, doanh nghiệp, người nộp thuế trong việc dần thích ứng với trạng thái bình thường mới, chủ động triển khai kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh, gia tăng sản xuất ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm./.