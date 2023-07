Cục Thuế TP. Đà Nẵng thực hiện nhiều giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

(TBTCO) - Ông Phạm Đức Thường - Cục trưởng Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, lũy kế thu nội địa 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn thành phố được 8.579,3 tỷ đồng, đạt 46,5% dự toán và chỉ bằng 79,6% so với cùng kỳ.

Theo lãnh đạo Cục Thuế TP. Đà Nẵng, trong tổng thu nói trên, thu tiền sử dụng đất được 431,6 tỷ đồng; thu từ thuế, phí và thu khác ngân sách được 8.147,7 tỷ đồng, đạt 49,6% dự toán và bằng 92% so với cùng kỳ, nếu loại trừ các yếu tố giảm thu do chính sách và đột biến thì bằng 105,9% so cùng kỳ.

Thu nội địa 6 tháng đầu năm khối thành phố, quận, huyện như sau: Khối thành phố thu được 5.797,1 tỷ đồng, đạt 44,9% dự toán và bằng 76% so với cùng kỳ; khối quận thu được 2.570,8 tỷ đồng, đạt 51,2% dự toán và bằng 88,9%; huyện Hòa Vang thu được 211,3 tỷ đồng, đạt 41,6% dự toán và bằng 79,2%.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Cục trưởng Cục Thuế TP. Đà Nẵng Phạm Đức Thường. Ảnh: CTV.

Theo ông Phạm Đức Thường, việc thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh làm giảm thu nội địa 6 tháng đầu năm là 1.560 tỷ đồng. Cụ thể, giảm thu do thực hiện các chính sách miễn, giảm là 950 tỷ đồng; giảm thu do gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất là 610 tỷ đồng.

Trong đó, thu từ 3 khu vực kinh tế là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh được 4.274,2 tỷ đồng, đạt 42,9% dự toán và bằng 85,4% so cùng kỳ; thu từ thuế, phí và thu khác ngân sách được 3.873,5 tỷ đồng, đạt 59,9% dự toán và bằng 100,6% ..

“Nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình thu NSNN là do hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, sự đóng băng của thị trường bất động sản, tiếp cập nguồn vốn khó khăn, vốn huy động của các doanh nghiệp còn yếu, nhu cầu tiêu dùng giảm sút. Bên cạnh đó, việc thực hiện các chính sách miễn giảm thuế để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sẽ tiếp tục ảnh hưởng giảm thu những tháng, quý tiếp theo… Điều này thể hiện qua thu nội địa 6 tháng chỉ bằng 76,7% so cùng kỳ, thu từ 3 khu vực kinh tế chỉ bằng 85% so với cùng kỳ…” - ông Thường cho hay.

Để phấn đấu hoàn thành đạt dự toán thu nội địa năm 2023 được giao, ông Thường cho biết, trong 6 tháng cuối năm, Cục Thuế TP. Đà Nẵng tập trung rà soát, bám sát tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế (NNT) để kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ cho NNT, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2023 của TP. Đà Nẵng: “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Cục thuế tăng cường rà soát, xác định các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu; quyết liệt triển khai các biện pháp quản lý nhằm khai thác nguồn thu, tăng thu như: nâng cao chất lượng và đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; giám sát chặt chẽ việc kê khai thuế để yêu cầu kê khai bổ sung điều chỉnh nếu kê khai sai, khai thiếu, bất hợp lý..;. điều tra khảo sát để điều chỉnh mức thuế khoán phù hợp với quy mô thực tế kinh doanh...

Toàn cảnh hội nghị.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục tuyên truyền phổ biến rộng rãi các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp, để NNT được nắm và hiểu rõ, được thụ hưởng đầy đủ các ưu đãi từ chính sách, đồng thời hỗ trợ nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp...

Theo ông Thường, cục thuế sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật thuế về hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền đến NNT; cảnh báo kịp thời các hành vi vi phạm về thuế, hành vi sử dụng hóa đơn điện tử để xuất khống, mua bán hóa đơn để trục lợi… góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của NNT.

Đồng thời, cục thuế triển khai tuyên truyền chương trình “Hóa đơn may mắn” đến rộng rãi người tiêu dùng để mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố đều biết về lợi ích và dần hình thành thói quen của việc lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, qua đó cũng góp phần tăng cường công tác chống thất thu về thuế trên các lĩnh vực…