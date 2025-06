Cắt giảm tối đa chi phí để hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

3 trường hợp không bắt buộc dùng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, có 3 trường hợp không bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Trường hợp thứ nhất là doanh nghiệp đã đăng ký hóa đơn điện tử trước ngày 1/6/2025. Cụ thể, theo khoản 5 Điều 12 Thông tư 32/2025/TT-BTC, doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng như: trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ (trừ ô tô, xe máy), ăn uống, nhà hàng, khách sạn, vận tải hành khách, dịch vụ vui chơi giải trí…, nếu đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã với cơ quan thuế trước ngày 1/6/2025, thì được lựa chọn: Tiếp tục sử dụng loại hóa đơn điện tử đã đăng ký; hoặc chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đây là nhóm được quyền lựa chọn hình thức hóa đơn, không bắt buộc phải chuyển đổi ngay từ 1/6. Trường hợp thứ hai là các hộ và cá nhân không thuộc diện phải đăng ký hộ kinh doanh. Cụ thể, theo khoản 2 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, các trường hợp sau không phải đăng ký hộ kinh doanh, do đó cũng không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử: Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối; người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, thời vụ; làm dịch vụ có thu nhập thấp, không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Việc xác định “thu nhập thấp” do UBND cấp tỉnh quy định cụ thể. Nhóm này không phát sinh nghĩa vụ thuế, do đó cũng không thuộc diện bắt buộc lập hóa đơn. Và thứ ba là các trường hợp không phát sinh doanh thu hoặc không thuộc đối tượng lập hóa đơn. Cụ thể, theo Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, những trường hợp sau không bắt buộc lập hóa đơn, đồng nghĩa với việc không cần dùng máy tính tiền: Không phát sinh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; chuyển hàng nội bộ, hàng gửi bán đại lý; cung cấp hàng hóa, dịch vụ không thu tiền và không thuộc diện bắt buộc lập hóa đơn theo quy định.