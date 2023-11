Cục Thuế TP. Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ở mức cao nhất

Báo cáo với đoàn công tác về công tác quản lý nợ thuế trên địa bàn thành phố, đại diện Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, lũy kế 10 tháng, toàn đơn vị thu được 7.600 tỷ đồng, đạt 75% so với chỉ tiêu thu nợ được giao. Tổng nợ trên địa bàn thành phố tính đến thời điểm báo cáo là 28.658 tỷ đồng, tăng 4.628 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm; tăng 302 tỷ đồng, tương ứng tăng 1% so với tháng trước.