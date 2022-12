Cục Thuế TP. Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách ở mức cao nhất

(TBTCO) - Báo cáo của Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, tính đến ngày 17/11/2022, cục thuế thực hiện thu ngân sách đạt 268.056 tỷ đồng, bằng 95,1% dự toán, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, số thu tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, bền vững khi tỷ trọng các khoản thu từ thuế, phí có xu hướng tăng mạnh và tỷ trọng thu từ đất tiếp tục giảm.

Số thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh khởi sắc

Năm 2022, Cục Thuế TP. Hà Nội thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, chưa có tiền lệ và khó đoán định, nhất là xung đột giữa Nga và Ukraina kéo dài; lạm phát thế giới tăng cao, xu hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, tài khóa và hậu quả của đại dịch Covid-19 dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ở trong nước, áp lực lạm phát tăng cao; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực.

Trước bối cảnh đó, Chính phủ thực hiện nhiều giải pháp để ổn định giá và nguồn cung xăng dầu, lãi suất ở mức hợp lý để hỗ trợ, phục hồi sản xuất, kinh doanh… Ông Nguyễn Tiến Trường - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, với các chính sách hỗ trợ được Chính phủ ban hành, UBND TP. Hà Nội đã chủ động thực hiện các kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Các hoạt động kinh doanh, du lịch, nhà hàng, khách sạn được mở cửa trở lại. Cùng với đó là việc tổ chức thành công các hoạt động Sea Games 31 tại Hà Nội và Đại hội thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X đã tạo động lực cho ngành dịch vụ nói riêng, kinh tế Thủ đô phục hồi và phát triển.

Người nộp thuế làm thủ tục hành chính thuế tại bộ phận "một cửa" Cục Thuế TP. Hà Nội. Ảnh: Mai Lan

“Ngay sau khi nhận nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, chúng tôi đã bám sát các chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nhằm triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế và thu NSNN; đồng thời phối hợp với Cục Thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế), các sở, ngành, chính quyền địa phương các cấp trong công tác thu NSNN” - ông Trường nói.

Báo cáo cho thấy, tính đến ngày 17/11/2022, thu ngân sách do cục thuế thực hiện đạt 268.056 tỷ đồng, đạt 95,1% dự toán, tăng 2% (so với cùng kỳ năm trước). Trong đó thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 128.282 tỷ đồng, bằng gần 48% tổng thu, đạt 94,7% dự toán, tăng 0,8%, với sự đóng góp chủ yếu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (thu đạt 57.278 tỷ đồng, đạt 104,7% so dự toán, tăng 3% và bằng 44,7% tổng thu từ khu vực sản xuất kinh doanh).

“Có thể thấy, kết quả thu NSNN tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, bền vững, khi tỷ trọng các khoản thu từ thuế, phí có xu hướng tăng mạnh và tỷ trọng thu từ đất đai tiếp tục giảm” - ông Trường cho hay.

Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Để đạt được kết quả thu ngân sách trên đây, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, cùng với sự nỗ lực vượt qua khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn, Cục Thuế TP. Hà Nội đã triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách hỗ trợ về thuế; thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi… cho cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn.

“Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, có định hướng cụ thể của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và đặc biệt là sự chỉ đạo kịp thời, chính xác của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về công tác thu ngân sách; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế; các sở, ban, ngành, cùng cả hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố trong công tác thu NSNN, nên cộng đồng doanh nghiệp đã sớm vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó tăng thu NSNN” - ông Trường nói.

Các giải pháp đã triển khai trong quản lý thu thuế Luôn bám sát các chỉ đạo của trung ương, thành phố (Thành ủy, HĐND, UBND) và Tổng cục Thuế trong công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ đó cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp công tác thu NSNN để triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đặc biệt là triển khai kịp thời các chính sách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người nộp thuế để nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác cưỡng chế thu hồi nợ thuế và kịp thời thu các khoản tiền thuế, tiền thuê đất phải nộp khi hết thời gian được gia hạn; Tăng cường quản lý đối tượng nộp thuế, giám sát kê khai thuế thường xuyên và đẩy mạnh chống thất thu ngân sách, hạn chế thanh tra - kiểm tra, hoặc thanh tra - kiểm tra theo chuyên đề; Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan thuế với đơn vị trung ương và thành phố trong công tác quản lý thu ngân sách. Đặc biệt tập trung phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các sở, ngành, các cấp chính quyền địa phương trong công tác khai thác tăng thu từ đất, cũng như trong công tác thu hồi nợ thuế, nợ nghĩa vụ tài chính về đất...

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội cũng cho biết, về phía cơ quan thuế, ngay từ đầu năm cũng đã thể hiện quyết tâm cao, đoàn kết, đồng lòng và nỗ lực triển khai thực hiện tốt các giải pháp quản lý thuế, thường xuyên điều chỉnh sát với diễn biến, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn.

“Cục thuế đã triển khai tốt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp thu và quản lý thuế để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức cao nhất dự toán do trung ương và thành phố giao, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội về thu ngân sách của thành phố, cũng như tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng thu NSNN năm 2023” - ông Trường chia sẻ.