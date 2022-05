Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn các đơn vị hải quan địa phương thực hiện đối với C/O mẫu D (hàng hoá xuất nhập khẩu trong khối ASEAN), bao gồm cả C/O điện tử truyền qua hệ thống một cửa quốc gia và C/O bản giấy.