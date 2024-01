Cục Thuế Vĩnh Phúc: Ký giao ước thi đua, ra quân ngay từ đầu năm

(TBTCO) - Năm 2024, Vĩnh Phúc được giao dự toán thu ngân sách là 25.025 tỷ đồng. Lãnh đạo Cục Thuế Vĩnh Phúc cho biết, sẽ cụ thể hoá các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm theo chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Thuế và UBND tỉnh, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Cục trưởng Cục Thuế Vĩnh Phúc Lê Văn Phúc (thứ hai bên trái sang) trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ công tác thuế. Ảnh: Đặng Hà

Thu ngân sách đối diện nhiều khó khăn

Cục Thuế Vĩnh Phúc cho biết, năm 2023, cục thuế thu ngân sách đạt 25.609 tỷ đồng, bằng 93,5% so với dự toán, bằng 76,2% so với cùng kỳ thực hiện. Trong đó thu từ sản xuất kinh doanh đạt 20.380 tỷ đồng, bằng 89,3% so với dự toán, bằng 74,2% so với cùng kỳ thực hiện. Các khoản thu từ đất đạt 2.302 tỷ đồng, đạt 113,8% so với dự toán, bằng 67,2% so với cùng kỳ thực hiện. Các khoản thu từ thuế, phí còn lại đạt 2.926 tỷ đồng, bằng 115% so với dự toán, bằng 108% so với cùng kỳ thực hiện.

Có 11/15 khoản thu, sắc thuế đạt và vượt dự toán; 4/15 khoản thu, sắc thuế không hoàn thành dự toán.

Ông Lê Văn Phúc - Cục trưởng Cục Thuế Vĩnh Phúc cho hay, năm 2023, đơn vị triển khai nhiệm vụ, công tác thuế trong tình hình kinh tế - chính trị thế giới diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, sự phục hồi tăng trưởng của nền kinh tế còn chậm, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do đơn hàng giảm sút. Trong bối cảnh đó, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành có liên quan hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế, tạo điều kiện tốt nhất để người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, năm 2023 với tinh thần luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh việc triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho doanh nghiệp và người dân. Số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 48 tỷ đồng.

Phối hợp chống thất thu

Chỉ đạo công tác quản lý thu ngân sách năm 2024 đối với Cục Thuế Vĩnh Phúc, ông Vũ Chí Hùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành địa phương để tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế trên các lĩnh vực, đặc biệt tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực về đất đai để tăng cường đấu giá đất, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2024.

Cục Thuế Vĩnh Phúc cần chủ động tham mưu đề xuất giải pháp quản lý cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh; triển khai quyết liệt hóa đơn điện tử theo từng lần bán đối với bán lẻ xăng dầu theo Công điện số 1248/CĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ... Cùng với đó là phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hóa đơn điện tử theo từng lần bán đối với bán lẻ xăng dầu, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Cục Thuế Vĩnh Phúc tập trung rà soát tất cả các doanh nghiệp thuộc diện điều chỉnh của thuế tối thiểu toàn cầu, để tổ chức triển khai kịp thời khi các chính sách đã được nội luật hóa đảm bảo quyền thu thuế của Việt Nam, phù hợp với xu thế và chuẩn mực quốc tế.