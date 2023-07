Cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến ngày càng gian nan

Trung tướng Nguyễn Minh Chính - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an: Tăng cường đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng Trung tướng Nguyễn Minh Chính Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng, hội nhóm chống phá, phát tán thông tin xấu độc trên không gian mạng. Đấu tranh quyết liệt với các đường dây, ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao, khởi tố 38 vụ án, với gần 180 bị can. Trong thời gian tới, đơn vị tăng cường công tác phân tích, đánh giá tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề tiềm ẩn gây phức tạp về an ninh, trật tự, các phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo các cấp xử lý “từ sớm, từ xa”. Tập trung lực lượng, phương tiện nghiệp vụ xử lý nghiêm số đối tượng phát tán tin giả, tin xấu độc, hoạt động của các “hội nhóm” chống đối trọng điểm trên không gian mạng. Nguyễn Vân (lược ghi) Ông Vũ Hoàng Liên - Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam: Đừng để "sập bẫy" lừa đảo trực tuyến Ông Vũ Hoàng Liên Để tránh "bẫy" lừa đảo trực tuyến, người sử dụng interner, mạng xã hội cần tỉnh táo, cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo trên mạng, tránh kết bạn với người lạ, không chuyển tiền và thông tin cá nhân của mình cho bất cứ ai trên mạng. Với những người lớn tuổi, người già chưa có sự hiểu biết thấu đáo về kết nối, giao dịch trực tuyến, cần tham khảo thêm ý kiến của con cái và các thành viên trong gia đình trước khi đưa ra quyết định. Đặc biệt, cần tích cực tương tác với các đường dây nóng phòng chống lừa đảo trên không gian mạng. Làm được như vậy, người dùng mạng xã hội không chỉ phòng tránh được cho mình không bị "sập bẫy" lừa đảo mà còn cảnh báo được cho những người khác. Không “ngó lơ” các dấu hiệu lừa đảo là chúng ta đã góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, văn minh. Diệu Linh (lược ghi)