Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh giành giải Đặc biệt “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng” 2022

(TBTCO) - Giá vàng hôm nay 13/6 tiếp tục đà tăng giá do lạm phát tăng cao, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 của Mỹ tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đầu giờ sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1.876 USD/ounce, tăng 4 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.