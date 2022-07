(TBTCO) - Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) vừa vinh dự được trao giải thưởng về trải nghiệm khách hàng - “Top 10 Dịch vụ vàng Việt Nam 2022” dành cho dịch vụ chuyển đổi số Dai-ichi Connect, tại Lễ trao chứng nhận nhãn hiệu hàng đầu, sản phẩm vàng, dịch vụ vàng Việt Nam năm 2022, được tổ chức ngày 16/7/2022 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, TP. Hà Nội.

Ông Nguyễn Tiến Hùng – Giám đốc Kinh doanh Khu vực Hà Nội – Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải thưởng “Top 10 Dịch vụ Vàng Việt Nam 2022”. Ảnh: T.L

Đây là lần thứ tư Dai-ichi Life Việt Nam tham gia chương trình bình chọn này và luôn đạt kết quả xuất sắc; tiếp tục minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của công ty nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm ưu việt và chất lượng dịch vụ hoàn hảo; góp phần nâng cao uy tín và giá trị thương hiệu hàng đầu tại thị trường Việt Nam.

Chương trình vinh danh “Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam - Sản phẩm vàng, dịch vụ vàng Việt Nam” được Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy chiến lược xây dựng và bảo vệ thương hiệu; đồng thời tôn vinh những thương hiệu đã khẳng định được uy tín, chất lượng, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

Đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe và đạt kết quả vượt trội trên mỗi tiêu chí bình chọn, ứng dụng trên thiết bị di động Dai-ichi Connect (Dai-ichi Connect App) của Dai-ichi Life Việt Nam được vinh danh trong “Top 10 Dịch vụ vàng Việt Nam 2022”.

Ông Trần Đình Quân - Tổng giám đốc Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào được bình chọn trao tặng giải thưởng “Top 10 Dịch vụ vàng Việt Nam 2022” cho ứng dụng Dai-ichi Connect. Danh hiệu cao quý này đã khẳng định hướng đi đúng đắn trong chiến lược chuyển đổi số của công ty nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và đối tác. Với triết lý kinh doanh “Khách hàng là trên hết”, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến cho khách hàng nhiều tiện ích và giá trị cộng thêm vượt trội, đặc biệt gia tăng tính gắn kết và trải nghiệm công nghệ số thông minh, qua đó đáp lại niềm tin yêu của hơn 4 triệu khách hàng và gia đình vào thương hiệu bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Nhật Bản".

Các thành viên Dai-ichi Life Việt Nam tại buổi lễ trao giải. Ảnh: T.L

Ra đời năm 2019, ứng dụng Dai-ichi Connect được xem là nền tảng số trên thiết bị di động nhằm cung cấp một phương tiện hiện đại, đa dạng tiện ích, dễ sử dụng và mang tính bảo mật cao dành cho khách hàng trong việc tra cứu thông tin và quản lý hợp đồng bảo hiểm với Dai-ichi Life Việt Nam. Hơn ba năm qua, Dai-ichi Connect liên tục được nâng cấp, phát triển các tính năng mới như điều chỉnh hợp đồng trực tuyến, lịch sử giao dịch, thư viện tài liệu, … Dai-ichi Connect trên giao diện Web (Cổng thông tin khách hàng) và giao diện máy tính bảng (Tablet) cũng được nâng cấp song song để mang đến trải nghiệm đồng nhất cho khách hàng trên các nền tảng số của Dai-ichi Life Việt Nam.

Với những thành tựu xuất sắc trong chiến lược phát triển hệ sinh thái kỹ thuật số, ngày 15/7/2022, Dai-ichi Life Việt Nam là doanh nghiệp duy nhất trong ngành bảo hiểm vinh dự nhận giải thưởng “Top Doanh nghiệp công nghiệp 4.0 Việt Nam”, trong Chương trình iBểu dương Top công nghiệp 4.0 Việt Nam do Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam, Hội Tự động hóa Việt Nam, Viện Sáng tạo và chuyển đổi số phối hợp tổ chức và trao giải.

Sau hơn 15 năm hoạt động, Dai-ichi Life Việt Nam đã xây dựng mạng lưới kinh doanh vững mạnh, giữ vị trí thứ ba trên thị trường, với hơn 290 văn phòng “phủ sóng” khắp 63 tỉnh thành tại Việt Nam, phục vụ hơn 4 triệu khách hàng thông qua đội ngũ 1.800 nhân viên và 120.000 tư vấn tài chính chuyên nghiệp. Dai-ichi Life Việt Nam cũng là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có mức vốn đầu tư lớn nhất thị trường – 7.700 tỷ đồng.

Trong năm 2021, trước những biến động và thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Dai-ichi Life Việt Nam đã phát huy nội lực và nỗ lực vươn lên, đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm trên 18.650 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2020, tiếp tục giữ vị trí top 3 công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài về thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm tại Việt Nam. Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản do Dai-ichi Life Việt Nam quản lý gần 46.400 tỷ đồng./.