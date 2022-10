Dai-ichi Life Việt Nam ra mắt dự án “Kết nối triệu yêu thương – Hạnh phúc cho mọi người”

(TBTCO) - Tiếp nối chuỗi các hoạt động và sự kiện đánh dấu cột mốc 15 năm đồng hành cùng đất nước và người dân Việt Nam (2007 - 2022), đồng thời hưởng ứng dự án “Happiness - Dai-ichi” của Tập đoàn Dai-ichi Life nhân kỷ niệm 120 năm thành lập (1902 - 2022), Dai-ichi Life Việt Nam vừa chính thức ra mắt dự án “Kết nối triệu yêu thương - Hạnh phúc cho mọi người”.

Ảnh minh họa

Với tầm nhìn mới của tập đoàn - “Vì tương lai an tâm hạnh phúc” nhằm thể hiện cam kết mang lại hạnh phúc và bình an cho mọi người, dự án sẽ tập trung vào ba mục tiêu: hạnh phúc cho khách hàng, đối tác và nhân viên: thể hiện cam kết mang đến hạnh phúc và bình an cho mỗi người, mỗi nhà thông qua bốn giá trị trải nghiệm: bảo vệ tài chính, gia tăng tài sản, nâng cao sức khỏe và kết nối yêu thương; hạnh phúc cho cộng đồng: thể hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp nhằm góp phần mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng địa phương; hạnh phúc cho trái đất: thể hiện cam kết hành động ứng phó với các vấn đề về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và nỗ lực hoạt động nhằm xây dựng một tương lai mà thế hệ sau có thể an tâm vui sống.

Theo đó, dự án sẽ được triển khai từ tháng 10/2022 xuyên suốt năm 2023, với chuỗi nhiều chương trình và hoạt động thiết thực, đồng bộ và quy mô lớn, góp phần mang đến an tâm hạnh phúc cho khách hàng, đối tác, nhân viên cùng gia đình và cộng đồng; đồng thời thúc đẩy tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái; chú trọng sử dụng tài nguyên và năng lượng hiệu quả. Nổi bật là các chương trình tri ân khách hàng hấp dẫn, gia tăng trải nghiệm khách hàng, giới thiệu các giải pháp bảo vệ, đầu tư tài chính và chăm sóc sức khỏe mới ưu việt hơn nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính đa dạng của khách hàng; chương trình giáo dục cộng đồng về ý thức bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe; chương trình “Nước sạch học đường” - tài trợ hệ thống máy lọc nước cung cấp 15 triệu lít nước sạch cho các trường học vùng sâu vùng xa; chương trình hỗ trợ giáo dục và dinh dưỡng cho 15.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; phát động "Văn phòng xanh”, “Giảm thiểu rác thải nhựa, giảm thiểu khí thải carbon” và trồng 15.000 cây xanh tại các thành phố lớn…

Ông Trần Đình Quân - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: “Là thương hiệu bảo hiểm nhân thọ hàng đầu đến từ Nhật Bản, trong hơn 15 năm qua, thành công của Dai-ichi Life Việt Nam không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng bền vững, sự tin yêu của hơn 4 triệu khách hàng và gia đình, mà còn ở giá trị hạnh phúc bền vững mà công ty đã, đang và tiếp tục nỗ lực mang đến cho khách hàng, đối tác, nhân viên cùng gia đình và cộng đồng”.

“Chúng tôi quan niệm nền tảng hạnh phúc dựa trên sự kết nối của hai yếu tố: sức khỏe và tình yêu thương – yêu thương bản thân & gia đình, yêu thương cộng đồng và yêu thương trái đất. Dự án “Kết nối triệu yêu thương – Hạnh phúc cho mọi người” được khởi xướng một lần nữa khẳng định cam kết “Gắn bó dài lâu” của Dai-ichi Life Việt Nam trên mảnh đất hình chữ S, thể hiện sự đồng hành gắn kết, lan tỏa yêu thương, giúp đỡ mọi người từ nhiều phương diện để mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội Việt Nam cũng như góp phần chung tay bảo vệ trái đất xanh” - ông Quân chia sẻ thêm.

Để tạo tiền đề cho dự án này, trong 9 tháng đầu năm 2022, Dai-ichi Life Việt Nam đã triển khai 7 chương trình tri ân khách hàng trị giá trên 12 tỷ đồng, các chương trình hỗ trợ giáo dục, y tế và bảo vệ môi trường trị giá 5 tỷ đồng cũng như các hoạt động đa dạng nhằm khuyến khích “lối sống xanh” lành mạnh tại công sở. Đặc biệt, chương trình rèn luyện sức khỏe cộng đồng do Dai-ichi Life Việt Nam khởi xướng thông qua giải đi/chạy bộ trực tuyến “Dai-ichi Life - Cung đường yêu thương 2022” đến nay đã thu hút gần 15.000 người tham gia và đóng góp 4 tỷ đồng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước./.