(TBTCO) - Chỉ còn vài giờ nữa là Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) chính thức khai mạc. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc đã hoàn tất, trong đó công tác đảm bảo an ninh, an toàn được đặc biệt quan tâm.

Công an Hà Nội ra quân bảo đảm an ninh, trật tự cho SEA Games 31.

Công an TP. Hà Nội đã tăng cường lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp, đảm bảo an ninh, an toàn tại Lễ khai mạc và tất cả sự kiện, hoạt động thi đấu trong thời gian diễn ra SEA Games 31.

Công an thành phố bố trí chốt ứng trực bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường mà các đoàn thể thao di chuyển và tại địa điểm tập luyện, thi đấu, nơi ăn nghỉ, lưu trú của đoàn vận động viên, quan chức thể thao, trọng tài... tham gia SEA Games 31.

Theo đó, mỗi chốt bố trí 4 lực lượng gồm Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động, Công an phường và bảo vệ dân phố.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt đang tích cực phối hợp với đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố và Bộ Công an triển khai phương án bảo vệ an ninh, an toàn cho các đoàn trong nước, quốc tế, vận động viên, quan chức thể thao, trọng tài, phóng viên báo chí… tham dự Lễ khai mạc SEA Games 31.

Các lực lượng triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phân luồng từ xa, không để ùn tắc, nhất là ở tuyến giao thông trọng điểm, khu vực tổ chức Lễ khai mạc, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại an toàn, thông suốt.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các chốt, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP. Hà Nội đánh giá cao việc xây dựng, triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho đại biểu, vận động viên tham dự SEA Games 31.

Để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu, các chốt trực, đơn vị chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, chuẩn bị sẵn sàng phương án, kế hoạch, không để xảy ra “đột xuất, bất ngờ..."

Bám sát các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, an toàn tất cả sự kiện, hoạt động thi đấu tại SEA Games 31 của Công an thành phố, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã triển khai nhiều nội dung mang tính chuyên môn cao.

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, những điểm thi đấu quan trọng, các khách sạn lớn, khu vực lưu trú của các đoàn khách quốc tế đều có lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và phương tiện phối hợp cùng lực lượng khác làm nhiệm vụ.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công anTP. Hà Nội) cho biết, đơn vị đã xây dựng kịch bản về các tình huống xảy ra tại điểm thi đấu, nơi lưu trú và biện pháp giải quyết.

Đặc biệt, tại Lễ khai mạc, bế mạc và trận thi đấu tranh giải Ba, chung kết môn Bóng đá nam diễn ra trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy sẽ tăng cường phương tiện, lực lượng bảo vệ nhằm bảo đảm an toàn, chủ động ứng phó với tình huống cháy, nổ có thể xảy ra.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thực hiện công tác phòng ngừa, chuẩn bị điều kiện sẵn sàng xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh.

Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an thành phố tập trung tuyên truyền, xử lý vi phạm trật tự đô thị, quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện, khách sạn, nhà nghỉ, nơi có đoàn khách nước ngoài lưu trú; đồng thời yêu cầu cơ sở kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật về bảo đảm hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trong thời gian diễn ra sự kiện.

Các đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, tuần tra kiểm soát; bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo, trực ban, trực chiến, thường trực chiến đấu trong mọi tình huống; triển khai biện pháp nghiệp vụ, quản lý địa bàn; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các loại tội phạm; nỗ lực, quyết tâm cao bảo vệ kỳ SEA Games 31 diễn ra trong an ninh, an toàn.

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam khai mạc ngày 12/5, bế mạc ngày 23/5. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực do Việt Nam đăng cai tổ chức, diễn ra tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận, có 40 môn thi đấu với trên 520 nội dung.

TP. Hà Nội đăng cai tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc và thi đấu 18 môn tại 16 địa điểm. Thủ đô Hà Nội cùng cả nước đang hân hoan chào đón Lễ khai mạc SEA Games 31./.