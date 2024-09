(TBTCO) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương quan tâm, chăm lo tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2024 phù hợp, trên cơ sở bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, đặc biệt ở những nơi bị ảnh hưởng của bão số 3 và lũ lụt, thiên tai sau bão...

Ảnh tư liệu minh họa.

Yêu cầu được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lưu ý trong Công văn số 4251 ban hành sáng 12/9, gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan đến việc tổ chức Tết Trung thu năm 2024 cho trẻ em.

Công văn nêu rõ, do nhiều tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ đang tập trung khắc phục hậu quả do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chăm lo tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu một cách phù hợp trên cơ sở bảo đảm an toàn, tiết kiệm, thực chất, không phô trương, hình thức, đặc biệt ở những nơi bị ảnh hưởng của bão số 3 và lũ lụt, thiên tai sau bão; tuyệt đối không tổ chức sự kiện tập trung đông trẻ em và đông người, không an toàn tại nơi tổ chức sự kiện và trên đường di chuyển do ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt; thay vào đó có thể tổ chức trực tuyến, trên truyền hình và gửi quà đến các cháu (nếu có điều kiện).

Nhân dịp các hoạt động Trung thu năm 2024, cần tăng cường giáo dục tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách” cho trẻ em; thông tin, cập nhật tình hình ảnh hưởng của bão, lũ lụt tại các địa phương, vận động sự chia sẻ, quyên góp, ủng hộ của trẻ em, gia đình và cộng đồng để trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão, lũ lụt được sớm trở lại trường học và ổn định cuộc sống.