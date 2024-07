Đất Xanh Group lên tiếng về việc ông Lương Trí Thìn bị tố cáo chiếm đoạt tài sản

(TBTCO) - Đối với đơn tố cáo lừa đảo nhằm chiếm đoạt gần 45 tỷ đồng của ông Nguyễn Xuân Triều, phía Đất Xanh Group khẳng định, cựu Chủ tịch HĐQT Đất Xanh Group – ông Lương Trí Thìn không liên quan đến công ty bị tố cáo.

Ông Lương Trí Thìn - Cựu Chủ tịch HĐQT Đất Xanh Group.

Chiều ngày 8/7, đại diện Tập đoàn Đất Xanh cho biết đã có đơn gửi Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh và Phòng An ninh kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh để đề nghị xác minh, điều tra, xử lý.

Theo thông tin từ Đất Xanh Group, vào đầu tháng 7/2024, DXG đã nhận được thông tin tố cáo của ông Nguyễn Xuân Triều. Ông Triều tự nhận mình là đại diện 15 nhà đầu tư, là chủ sở hữu 448 trái phiếu do Công ty CP DV Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services) phát hành.

Trong đơn tố cáo của ông Triều cho thấy, ông Đỗ Văn Mạnh là Tổng giám đốc của Đất Xanh Services và ông Lương Trí Thìn là Chủ tịch HĐQT Đất Xanh Services có hành vi chiếm đoạt số tiền 44.800.000.000 đồng, thông qua việc chào bán lô trái phiếu mã MNRCH2123001 nhưng không thực hiện.

Đất Xanh Group khẳng định, những nội dung mà ông Triều đang tố cáo là hoàn toàn sai sự thật vì từ thời điểm Đất Xanh Services thực hiện thủ tục chào bán cổ phiếu ra công chúng từ năm 2021 tới thời điểm hiện tại, công ty này chưa chào bán trái phiếu doanh nghiệp nào tới nhà đầu tư.

Đất Xanh Services là một công ty đại chúng cho nên bất kỳ việc chào bán trái phiếu, chứng khoán nào cũng phải tuân thủ theo quy định về thủ tục thực hiện và công bố thông tin trên trang thương mại điện tử của mình.

Đất Xanh Services không phát hành bất kỳ trái phiếu nào có mã là MNRCH2123001 như ông Triều đã đề cập.

Thông tin mã trái phiếu MNRCH2123001, Đất Xanh Group đã xác định được đơn vị phát hành trái phiếu tên là Công CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam không phải là Đất Xanh Services.

Như vậy, ông Đỗ Văn Mạnh không phải là Tổng giám đốc của Đất Xanh Services và ông Lương Trí Thìn không phải là Chủ tịch HĐQT Đất Xanh Services.

Được biết, Công ty CP Đầu tư và dịch vụ Đất Xanh Miền Nam hiện chỉ là đơn vị liên kết với tỷ lệ cổ phần mà Đất Xanh Services đang nắm giữ sau khi thoái vốn là 49%.

Liên quan đến ông Lương Trí Thìn, chiều ngày 3/7, Tập đoàn Đất Xanh đã có văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để công bố thông tin bất thường về việc thành lập Hội đồng chiến lược và thay đổi vị trí chủ tịch HĐQT.

Ông Lương Trí Thìn được cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Đất Xanh Group và trở thành Chủ tịch Hội đồng chiến lược doanh nghiệp này. Sau khi rời khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT, ông Thìn cũng đang là thành viên HĐQT Đất Xanh Group và vẫn đang nắm số lượng lớn cổ phiếu ĐXG.

Đồng thời, HĐQT Tập đoàn Đất Xanh cũng thống nhất bầu ông Lương Ngọc Huy trở thành tân Chủ tịch HĐQT thay thế cho ông Lương Trí Thìn.

Đáng lưu ý, ông Lương Ngọc Huy chỉ vừa trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 vào tháng 4/2024.