Đẩy nhanh tiến độ triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn Với mục tiêu khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn, cũng như tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa, dịch vụ phải có hóa đơn, chứng từ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Tổng cục Thuế cũng đã thực hiện 2 chương trình “Hóa đơn may mắn”. Đến nay, tất cả các địa phương đã triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn”. Đến ngày 17/4/2023, có 62/63 cục thuế hoàn thành việc tổ chức lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý IV/2022 và 9/63 cục thuế hoàn thành việc tổ chức lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý I/2023. Theo đó, đã có 4.508 giải thưởng được trao với tổng số tiền hơn 10,3 tỷ đồng.