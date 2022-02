(TBTCO) - Trước ý kiến của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam về vấn đề phí tin nhắn quá cao, đại diện cả 3 nhà mạng và phía ngân hàng đã có thảo luận và có ý kiến đề xuất đưa ra cước phí trọn gói để giảm chi phí cho ngân hàng.

Giải pháp tính phí tin nhắn trọn gói có thể áp dụng ở mức 10.000 đồng đến 11.000 đồng cho 1 khách hàng/1 tháng sử dụng dịch vụ SMS của ngân hàng và không giới hạn số lượng SMS trong tháng…

Đề xuất áp dụng cước phí trọn gói với tin nhắn ngân hàng

Trước đó, Hiệp hội Ngân hàng cũng nêu ý kiến đề cập nhiều về phí tin nhắn cũng như vấn đề an toàn bảo mật. Nhà mạng tính phí tin nhắn với ngân hàng cao gấp đến 3 lần so với phí tin nhắn tính với cá nhân, trong khi việc bảo mật vẫn không đảm bảo, vẫn xuất hiện tình trạng tin nhắn giả mạo.

Tin nhắn giả mạo hiển thị tên người gửi là ngân hàng, kèm nội dung chứa đường link giả mạo. Nếu truy cập, chủ tài khoản sẽ mất thông tin, bị chiếm đoạn tiền. Tình trạng tin nhắn giả mạo xuất hiện nhiều khiến các ngân hàng cũng phải gửi tin nhắn SMS cảnh báo đến tất cả các khách hàng và phát sinh chi phí tin nhắn tăng thêm.

Phản hồi thông tin từ đại diện các ngân hàng, đại diện của các nhà mạng cho rằng, việc áp dụng mức phí 700 - 800 đồng/tin nhắn cao hơn mức phí đối với cá nhân là do các nhà mạng phải đầu tư trang thiết bị và công nghệ, với kinh phí lớn để tăng độ bảo mật, tốc độ,… nên giá thành của tin nhắn phải cao hơn so với cá nhân sử dụng cùng loại dịch vụ.

Riêng về tin nhắn giả mạo, đây không phải do lỗi của các nhà mạng mà do thiết bị (điện thoại) của cá nhân khi kết nối với các thiết bị thu (BTS) của hacker sẽ bị các hacker lấy cắp thông tin (do điện thoại tại Việt Nam hiện vẫn chấp nhận giao thức công nghệ mạng 1G, 2G,… có độ bảo mật thấp nên dễ bị lấy cắp thông tin).

Trong bối cảnh hiện nay, đề xuất áp dụng hình thức thu cước phí trọn gói bước đầu là giải pháp mới để ngân hàng và nhà mạng tìm được tiếng nói chung./.