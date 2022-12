Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính khởi công xây dựng nhà tình thương tại Nghệ An

(TBTCO) - Ngày 3/12/2022, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An, Kho bạc Nhà nước Nghệ An tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà tình thương cho gia đình bà Nguyễn Thị Sáu tại thôn An Hòa, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Lê Đôn; Vụ trưởng Vụ I Bộ Tài chính Đặng Quyết Tiến cùng các thành viên trong đoàn công tác của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính.

Về phía tỉnh Nghệ An có Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy; Phó Trưởng ban tuyên giáo tỉnh đoàn Nghệ An Chu Quang Huy; Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nghệ An Ông Vĩnh Đức, cùng lãnh đạo huyện Thanh Chương, lãnh đạo xã Thanh An, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận và bà con nhân dân thôn An Hòa, xã Thanh An.

Gia đình Bà Nguyễn Thị Sáu, thôn An Hoà, xã Thanh An thuộc diện hộ nghèo. Nhà có 2 mẹ con, con trai bị bệnh đao, bản thân bà cũng không đủ sức lao động. Hiện nay 2 mẹ con bà đang sinh sống trong nhà xuống cấp nghiêm trọng và mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ các cấp. Về phía gia đình, có 6 người con riêng của chồng bà (chồng bà hiện tại đã mất) sẽ hỗ trợ thêm kinh phí, đối ứng để hoàn thiện ngôi nhà.

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng chương trình tình nguyện mùa đông năm 2022, Xuân tình nguyện năm 2023, đồng thời với mong muốn góp phần cùng với toàn xã hội chăm lo về nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An, Kho bạc Nhà nước Nghệ An hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà tình thương cho gia đình bà Nguyễn Thị Sáu, tại thôn An Hoà, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, Lê Đôn; Vụ trưởng Vụ I Bộ Tài chính Đặng Quyết Tiến; Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy; Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nghệ An Ông Vĩnh Đức trao số tiền 50 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Sáu. Ảnh: Đức Minh

Cũng trong ngày 3/12, đoàn công tác của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính gồm các đoàn viên ưu tú đến từ các chi đoàn Vụ Tài chính, Quốc phòng, an ninh đặc biệt (Vụ I), Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Kho bạc Nhà nước; Tổng cục Thuế; Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Cục Tài chính Doanh nghiệp; Cục Tin học và Thống kê tài chính; Vụ Tài chính Ngân hàng và các tổ chức tín dụng; Tổng cục Dự trữ Nhà nước; Công ty Định giá VVFC, Công ty kiểm toán AASC,... đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tới 20 em học sinh nghèo ở xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.