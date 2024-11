(TBTCO) - Theo số liệu của cơ quan quản lý về bảo hiểm, 10 tháng năm 2024, các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng ước đạt 71.118 tỷ đồng, tăng 23,36% so với cùng kỳ. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác chi trả bồi thường, các doanh nghiệp cũng chú trọng nâng cấp các sản phẩm bảo hiểm, nhằm mang đến cho khách hàng thêm nhiều lựa chọn, đáp ứng nhu cầu đa dạng.

Doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả bồi thường hơn 71.000 tỷ đồng. Ảnh: Phan Hà

Đẩy mạnh công tác chi trả bồi thường và nâng cấp sản phẩm

Đại diện Bảo hiểm OPES cho biết, công ty vừa thực hiện chi trả hơn 3 tỷ đồng cho khách hàng tham gia bảo hiểm sức khỏe người vay tín dụng. Cụ thể, bà T. có khoản vay vốn tại VPBank để mở rộng hoạt động kinh doanh, đồng thời cũng tham gia bảo hiểm "Bảo toàn Tâm An" – bảo hiểm sức khỏe người vay tín dụng của OPES từ tháng 4/2024. Bà T. không may gặp tai nạn lao động nghiêm trọng và không thể qua khỏi. Ngay khi nhận được thông tin, OPES và VPBank đã phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị liên quan để hoàn tất hồ sơ và thực hiện bồi thường nhanh chóng.

Manulife đã chi trả 6.000 tỷ đồng quyền lợi cho khách hàng Trong 9 tháng năm 2024, Manulife đã chi trả hơn 6.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Trung bình mỗi tháng, Manulife Việt Nam xử lý hơn 41.000 hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm, thời gian trung bình giải quyết mỗi yêu cầu chỉ mất 1,1 ngày.

“Đây là số tiền bồi thường lớn nhất từ trước đến nay mà OPES chi trả cho một cá nhân tham gia bảo hiểm sức khỏe người vay tín dụng, khẳng định cam kết bảo vệ tài chính vững mạnh và trách nhiệm xã hội của công ty đối với khách hàng” - đại diện Bảo hiểm OPES cho biết thêm.

Đại diện Công ty Bảo hiểm Hàng không Nam Hồng Hà (VNI Nam Hồng Hà) cũng cho biết, công ty vừa chi trả gần 700 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm vật chất xe cho ô tô bị cháy tại địa phận thôn Vẽo, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, chỉ sau 3 tuần nhận hồ sơ.

Trước đó, Fubon Life Việt Nam cũng chi trả số tiền bảo hiểm hơn 439 triệu đồng tới gia đình một khách hàng không may tử vong do đột quỵ. Khách hàng đã tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Phúc bảo an trường thịnh cùng sản phẩm phụ là Phúc bảo bổ trợ bệnh hiểm nghèo.

Không chỉ đẩy mạnh công tác chi trả bồi thường, các doanh nghiệp cũng rất chú trọng đến việc nâng cấp sản phẩm bảo hiểm nhằm mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn đa dạng phù hợp với nhu cầu. Điển hình như Manulife Việt Nam, doanh nghiệp này mới đây đã nâng cấp sản phẩm "Sống khỏe mỗi ngày", lên phiên bản năm 2024 với tính linh hoạt tối đa, chi phí hợp lý và thời hạn bảo vệ lên tới 75 tuổi nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng về bảo hiểm sức khỏe trong bối cảnh lạm phát y tế.

“Sống khỏe mỗi ngày” (phiên bản 2024) được kỳ vọng là giải pháp chăm sóc sức khỏe "3 không" cho khách hàng: "Không âu lo" với quyền lợi bảo vệ lên đến 2 tỷ đồng/năm cùng quy trình thanh toán quyền lợi nhanh chóng và dễ dàng; "Không gò bó" khi cho phép khách hàng chủ động và linh hoạt lựa chọn quyền lợi bảo hiểm phù hợp với nhu cầu cá nhân; "Không giá như" với phạm vi bảo vệ rộng và thời hạn bảo vệ dài đến 75 tuổi…

Trước đó, Manulife Việt Nam cũng đã giới thiệu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ “An tâm vui sống 2.0”. Đây là dòng sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có sự kết hợp thông minh với quyền lợi tích lũy, với nhiều tính năng nổi bật như thời gian đóng phí ngắn (3/5/10 năm) nhưng được bảo vệ dài (15/20/30 năm). Đặc biệt, khách hàng còn được Manulife Việt Nam cam kết hoàn phí lên đến 110% tại năm hợp đồng có quyền lợi hoàn phí cao nhất.

Một doanh nghiệp khác là MAP Life cũng chính thức ra mắt Bộ Hợp đồng bảo hiểm mới 2024 có chủ đề “BE HAPPY” với mong muốn gửi đến khách hàng thông điệp hãy luôn lạc quan, trân trọng và tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống.

“Bộ Hợp đồng bảo hiểm mới 2024 được thiết kế với nội dung hướng đến các mối quan tâm chính yếu nhất của khách hàng. Mong muốn của doanh nghiệp là ngay từ giây phút đầu tiên nhận hợp đồng, khách hàng sẽ luôn cảm thấy được trân trọng, an tâm vì đã trao gửi tin yêu và lựa chọn đồng hành cùng MAP Life” – đại diện MAP Life chia sẻ.

Mang lại sự an tâm và sẻ chia khó khăn cùng khách hàng

Ông Nguyễn Hữu Tự Trí - Phó Tổng Giám đốc thường trực của OPES cho biết: “Với tinh thần chính trực, luôn đồng hành cùng mọi khách hàng trên mọi hành trình và sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng của một doanh nghiệp bảo hiểm, khi nhận được thông tin về sự việc, đội ngũ giải quyết quyền lợi bảo hiểm đã khẩn trương hoàn tất thủ tục và đưa ra phương án bồi thường kịp thời. Bảo hiểm sức khỏe người vay tín dụng là một giải pháp thiết thực để chia sẻ rủi ro bất ngờ cho người vay vốn. OPES cam kết luôn duy trì sự minh bạch và đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm”.

Người thân của bà T. chia sẻ: “Khi biết được quyết định bồi thường của OPES, gia đình đã vô cùng xúc động trước sự đồng cảm và quá trình làm việc minh bạch, nhanh chóng và hỗ trợ kịp thời của công ty. Đây là nguồn động viên lớn giúp gia đình vượt qua nỗi mất mát người thân - trụ cột gia đình, đồng thời san sẻ gánh nặng tài chính trong giai đoạn khó khăn này”.

Chia sẻ tại lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm, bà Lo Mei-Fang - Tổng Giám đốc Fubon Life Việt Nam khẳng định: “Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm là thực hiện cam kết với khách hàng đã đặt niềm tin vào Fubon Life Việt Nam, là minh chứng vai trò và nỗ lực của doanh nghiệp bảo hiểm trong hành trình bảo vệ tài chính cho khách hàng và gia đình khi có rủi ro xảy đến. Chúng tôi hy vọng việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời sẽ góp phần sẻ chia những khó khăn và giúp gia đình khách hàng sớm ổn định cuộc sống”.

“Để sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trở thành điểm tựa tài chính vững chắc cho gia đình, với triết lý kinh doanh “Thành tín, thân thiện, chuyên nghiệp, sáng tạo”, Fubon Life Việt Nam đưa mục tiêu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng, chính xác là tiêu chí hàng đầu trong thực hiện cam kết với khách hàng. Công ty luôn nỗ lực xử lý các quy trình, đẩy nhanh tốc độ giải quyết quyền lợi bảo hiểm và nâng cao chất lượng trải nghiệm cho mỗi khách hàng. Việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm có ý nghĩa và quan trọng nhất đối với khách hàng, điều này cũng thể hiện rõ giá trị và vai trò của bảo hiểm nhân thọ trong việc bảo vệ tài chính của các cá nhân và gia đình"- đại diện Fubon Life Việt Nam cho biết thêm.

Bà Tina Nguyễn - Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam cho biết: “Trước thực trạng bệnh tật và chi phí y tế gia tăng, bảo hiểm sức khỏe đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của tất cả các gia đình Việt Nam. Chúng tôi đã lắng nghe và nghiên cứu rất kỹ nhu cầu của các phân khúc khách hàng khác nhau khi thiết kế phiên bản mới của sản phẩm "Sống khỏe mỗi ngày". Chúng tôi tin rằng những cải tiến và sự khác biệt của sản phẩm lần này sẽ mang lại sự an tâm tối đa cho khách hàng”. /.