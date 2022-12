(TBTCO) - Đẩy mạnh số hóa cùng với nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp bảo hiểm, thị trường bảo hiểm khép lại năm 2022 với nhiều kết quả tích cực. Tính tới ngày 12/12/2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 251.306 tỷ đồng, tăng 15,09%; đầu tư trở lại nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 656.423 tỷ đồng, tăng 12,56%. Các sản phẩm và chất lượng dịch vụ được nâng cao, kênh phân phối tiếp tục được đa dạng hóa trên nền tảng trực tuyến…, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Số hóa là động lực tăng trưởng

Năm 2022 có thể thấy sự chuyển biến mạnh mẽ của các doanh nghiệp bảo hiểm với việc đẩy mạnh số hóa trên toàn hệ thống, từ quản trị đến bán hàng, cấp đơn, triển khai giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, chi trả bồi thường…, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và tạo thuận tiện cho khách hàng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ mới.

Đại diện Bảo hiểm Bảo Việt cho biết: Chuyển đổi số luôn là mũi nhọn ưu tiên trong chiến lược phát triển của Bảo hiểm Bảo Việt với mục tiêu sử dụng sức mạnh của công nghệ để tạo ra giá trị gia tăng. Các giải pháp công nghệ vừa gia tăng sự minh bạch, tối ưu tính chính xác trong các thao tác, thủ tục vừa mang đến những trải nghiệm nhanh - gọn - hiệu quả cho khách hàng, tăng sức cạnh tranh và giúp khẳng định vị thế của thương hiệu Bảo hiểm Bảo Việt trên thị trường cả trong nước và quốc tế.

Bảo hiểm Bảo Việt cũng tiên phong số hóa quy trình bồi thường bảo hiểm, mang lại trải nghiệm nhanh chóng, thuận tiện cho khách hàng. Quá trình số hóa được thể hiện đồng nhất tại các bước như thẩm định bồi thường, giải quyết quyền lợi bảo hiểm..., thông tin đồng bộ giúp quá trình xử lý diễn ra nhanh chóng, hạn chế sai sót, giảm thời gian chờ đợi cho khách hàng.

Đại diện Prudential Việt Nam chia sẻ, công ty đã phát triển nhiều sáng kiến số hóa, đơn cử như quy trình bồi thường tự động hay quy trình thẩm định tự động cũng được đẩy nhanh tiến độ và đạt những kết quả ấn tượng. Theo đó, tỷ lệ quyết định bồi thường tự động, tỷ lệ quyết định thẩm định tự động đạt mức rất cao.

Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm được các tổ chức uy tín vinh danh tại nhiều giải thưởng danh giá. Ảnh: DN

Đại diện FWD cho biết, hành trình trải nghiệm bảo hiểm dành cho khách hàng của FWD được đánh giá là toàn diện, xuyên suốt và liền mạch. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đón đầu và chiếm ưu thế trong việc ra mắt các sản phẩm trên các nền tảng công nghệ như sàn thương mại điện tử, các ứng dụng ngân hàng số. Nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng và thông minh là những trải nghiệm về bảo hiểm mà doanh nghiệp này đã và đang mang đến cho khách hàng.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam cho biết: Công ty nghiên cứu và phát triển sản phẩm dịch vụ trên nền tảng trực tuyến nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và không ngừng cải thiện chất lượng phục vụ của lực lượng kinh doanh. LIME Pro là ứng dụng nền tảng đầu tiên trong hệ sinh thái số của Hanwha Life Việt Nam. Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ tư vấn bán hàng hiện đại phù hợp xu hướng công nghệ mới.

Thị trường đón nhận nhiều sản phẩm mới

Năm 2022, thị trường cũng đón nhận nhiều sản phẩm mới, theo đó bên cạnh các sản phẩm truyền thống, các doanh nghiệp bảo hiểm đã chủ động kết nối với các ví điện tử, sàn thương mại điện tử, ngân hàng, chuỗi cửa hàng tiện lợi, ứng dụng gọi xe… để cùng ra mắt các sản phẩm mới, bán chéo sản phẩm, đa dạng hóa kênh phân phối cũng như khép kín dịch vụ, mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Là một trong những nhà bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu, Bảo hiểm PVI đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và đa dạng kênh bán hàng, từ website công ty, website bán bảo hiểm trực tuyến, app PVI e-insurance, app PVI Mobile, đến các ví điện tử hay ứng dụng thanh toán trực tuyến như Momo, VNPAY…

Đại diện Prudential Việt Nam cho biết, công ty đã giới thiệu ra thị trường sản phẩm bảo hiểm trực tuyến

PRU-EASY365M giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và linh hoạt chi trả phí hàng tháng chỉ với 55.000 đồng/tháng, với các quyền lợi bảo vệ trước rủi ro do tai nạn và 3 bệnh lý nghiêm trọng phổ biến chỉ trong một sản phẩm.

Khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 với nhiều điểm mới, trong đó khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh bảo hiểm, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp và thị trường phát triển, tạo thuận tiện và thêm cơ hội tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.

“Prudential luôn tập trung vào nhu cầu thực sự của khách hàng và đưa ra các giải pháp bảo vệ sức khỏe, tài chính ngày càng sáng tạo, đơn giản, thích ứng với từng đối tượng khách hàng. Với PRU-EASY365, hy vọng hàng chục triệu khách hàng đến từ các đối tác cung cấp nền tảng số sẽ có thêm lựa chọn vừa vặn cho túi tiền của mình khi được thanh toán linh hoạt theo từng tháng nhưng đảm bảo quyền lợi bảo vệ cả năm” - đại diện Prudential Việt Nam nhấn mạnh.

Manulife Việt Nam cũng hợp tác với siêu ứng dụng MoMo để triển khai sản phẩm bảo hiểm sức khỏe trực tuyến và giải pháp thanh toán cho khách hàng, đồng thời thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện để các giải pháp tài chính trở nên dễ tiếp cận hơn với mọi khách hàng.

Sự hợp tác này đánh dấu bước ngoặt cho Manulife Việt Nam trong việc trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu cung cấp giải pháp bảo hiểm sức khỏe thông qua nền tảng MoMo, giúp hơn 31 triệu người dùng MoMo có thể tiếp cận được sản phẩm bảo hiểm sức khỏe toàn diện Max - Sống Khỏe.

Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác cũng đã thiết kế và đưa ra thị trường các sản phẩm bảo hiểm bán trực tuyến với thủ tục đơn giản, đăng ký nhanh chóng và ngày càng được nhiều khách hàng lựa chọn.

Nâng hạng trên thị trường

Với kết quả ấn tượng trong hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp bảo hiểm đã được các tổ chức xếp hạng đánh giá cao và vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín.

Đại diện Bảo hiểm BIC cho biết, A.M. Best - Tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới tiếp tục xếp hạng năng lực tài chính của Bảo hiểm BIC là B++ (Tốt), xếp hạng năng lực tổ chức phát hành là bbb, triển vọng Ổn định. Kết quả định hạng trên được A.M. Best công bố dựa trên những đánh giá tích cực đối với các mặt hoạt động của Bảo hiểm BIC, bao gồm: năng lực tài chính, kết quả kinh doanh, hiệu quả hoạt động, hồ sơ năng lực và hệ thống quản trị rủi ro.

Với kết quả kinh doanh tốt, Bảo hiểm PVI tự hào lần thứ 2 là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất được tôn vinh trong trong Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2022, theo công bố mới đây của Vietnam Report.

Prudential Việt Nam cũng được vinh danh với hai giải thưởng “Công ty bảo hiểm nhân thọ quốc tế của năm” và “Sáng kiến ESG của năm” tại Insurance Asia Awards 2022. Đồng thời, công ty cũng được ghi nhận là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” bởi HR Asia Awards 2022.

Với mũi nhọn đầu tư vào quá trình chuyển đổi số, Bảo hiểm Bảo Việt đã gặt hái thành quả bằng giải thưởng “Sáng kiến Bảo hiểm số của năm” tại Giải thưởng Bảo hiểm châu Á 2022. Trước đó Bảo hiểm Bảo Việt cũng đã nhận giải thưởng “Sáng kiến chuyển đổi bảo hiểm số tốt nhất Việt Nam” do Giải thưởng Triển vọng kinh doanh toàn cầu năm 2022 (Global Business Outlook Awards 2022) trao tặng.