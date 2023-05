Cả nước đã có 17,1 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 4/2023, tổng số người tham gia BHXH trên cả nước là 17,1 triệu người, tăng 503.000 người so với cùng kì năm 2022. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện là 1,4 triệu người, tăng 122 nghìn người; số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 90,226 triệu người, tăng 4,4 triệu người so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tăng 1.436 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Cùng với số tăng về người tham gia, quyền lợi BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục được đảm bảo. Theo đó, số được giải quyết hưởng mới BHXH là 882.286 người, 94.506 người hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Số lượt khám chữa bệnh BHYT trong tháng 4 là trên 13 triệu lượt người, tổng số chi là 9.102 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động của ngành tiếp tục được chú trọng. Trong tháng 4/2023, BHXH Việt Nam đã tổ chức đoàn khảo sát, đánh giá tình hình triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí, hỗ trợ chi phí mai táng tại Hà Nội và Hà Nam để đánh giá việc thực hiện nhằm hoàn thiện quy trình liên thông điện tử với 2 nhóm thủ tục này.