(TBTCO) - Bảo hiểm Bảo Việt và Bệnh viện 199 - Bộ Công an tại Sơn Trà, Đà Nẵng vừa ký kết hợp tác triển khai bảo hiểm sức khỏe để đem lại nhiều lợi ích cùng giá trị gia tăng cho khách hàng của hai bên. Theo đó, trong thời gian tới đây, Bệnh viện 199 sẽ phối hợp để triển khai giới thiệu 3 chương trình bảo hiểm sức khỏe bao gồm Bảo Việt An gia, An Tâm Viện phí và Bảo hiểm Intercare tới khách hàng của viện.