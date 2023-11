Đội The Hammerheads xuất sắc giành Quán quân cuộc thi Phân tích đầu tư tài chính 2023

(TBTCO) - Trải qua 3 phần thi ở vòng chung kết, 4 đội thi Trap Stock, The Hammerheads, Wisteria, Twenty - eight đã mang đến những màn thi đấu đầy thăng hoa và bùng nổ cảm xúc. Đội The Hammerheads đã xuất sắc giành được vị trí Quán quân cuộc thi Phân tích đầu tư tài chính 2023.

Ngày 25/11, tại hội trường 700 Học viện Tài chính đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Phân tích đầu tư tài chính 2023” do Khoa Tài chính doanh nghiệp phối hợp với Liên chi đoàn khoa tổ chức, dưới sự bảo trợ chuyên môn của bộ môn Phân tích tài chính và Công ty CP chứng khoán MB (MBS). Đội The Hammerheads xuất sắc giành ngôi vị Quán quân cuộc thi Phân tích Đầu tư tài chính 2023. Ảnh: Đức Việt. Theo Ban tổ chức, nắm bắt được xu hướng của thời đại và sự quan tâm ngày càng được mở rộng với lĩnh vực phân tích và đầu tư tài chính, cuộc thi mở ra sân chơi cho các bạn sinh viên có niềm đam mê trong lĩnh vực phân tích và đầu tư tài chính đang học tập trong các trường đại học trong cả nước, nhất là các trường khối ngành kinh tế, cùng nhau tranh tài và thử sức. Năm 2023 đánh dấu một mùa thi với format có nhiều thay đổi giúp cho các thí sinh có thể sử dụng thành thạo các các công cụ phân tích định tính và định lượng để đáp ứng những yêu cầu nghề nghiệp đòi hỏi khả năng phân tích, tư vấn, dự báo chuyên sâu trong các hoạt động kinh tế - tài chính của đơn vị. Các đội chơi thể hiện màn tranh tài tại vòng thi chung kết. Cuộc thi hướng tới việc mang lại cho các thí sinh những vòng thi, thử thách cũng như hoạt động đầy thú vị như seminar, tham quan doanh nghiệp, workshop... nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng trong thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Trải qua 2 vòng loại, 4 đội thi xuất sắc nhất đã lọt vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết, 4 đội sẽ trải qua 3 phần thi để kiểm kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống về khoa học tài chính - ngân hàng, khoa học xã hội, kiến thức tổng hợp, chuyên sâu về phân tích tài chính. Đặc biệt, cuộc thi là một trong những chương trình của sinh viên Khoa Tài chính doanh nghiệp hướng tới kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính. Bước vào phần thi đầu tiên - “Đối đầu”, 4 đội chơi được bốc thăm ghép cặp với nhau. Kết thúc vòng 1, đội Trap Stock đã có màn dẫn đầu đầy ấn tượng với thành tích là 94,5 điểm, lần lượt theo sau là đội Wisteria với 92,5 điểm, đội Twenty - Eight với 92 điểm và đội The Hammerhead với 91 điểm. Các thầy cô, khách mời, nhà tài trợ và đội thi chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức cuộc thi. Sau vòng thi đầu tiên vô cùng sôi động và hấp dẫn, các đội lần lượt bước vào phần thi thứ 2 - “Tăng tốc’’. Trải qua 2 vòng thi gay cấn, đội Trap Stock đã xuất sắc giữ vững vị trí dẫn đầu với 208,5 điểm, đứng vị trí thứ 2 là đội Twenty - eight với 205 điểm, ngay sau đó là đội The Hammerheads với số điểm là 195,5, cuối cùng là đội Wisteria với 193,5 điểm. Sau 3 phần thi đấu đầy bùng nổ và kịch tính, đội The Hammerheads đã xuất sắc giành được vị trí Quán quân của cuộc thi Phân tích Đầu tư tài chính năm nay. Giải Á quân năm nay thuộc về đội Wisteria; đồng giải Quý quân là đội Twenty - eight và đội Trap Stock./.

Đức Việt